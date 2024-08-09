Деталі інциденту

Джобс замовив суперяхту Venus перед своєю смертю у 2011 році, але так і не встиг зійти на її борт. Роком пізніше її передали вдові підприємця Лорен Пауелл Джобс. Яхта вартістю 130 мільйонів доларів досі лишається у її власності й нещодавно була помічена біля берегів Італії.

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Як повідомляється, яхта Venus стояла в порту, коли сильний вітер змусив її рухатися. Вітер змінився дуже раптово, посилившись з легкого бризу до 55 вузлів протягом декількох хвилин. Врешті вона була спрямована в інше судно з дев'ятизначною вартістю, дещо більшу 104,6-метрову яхту Lady Moura, яка також стояла в порту. На борту "Венери" в цей момент не було власників, лише екіпаж. А ось на борту "Леді Моури" перебував її власник, мексиканський бізнесмен Рікардо Салінас.

Як пишуть журналісти Boat International, "жоден човен не кинув якір", хоча "Леді Моура" була на ланцюзі, довжина якого вдвічі перевищує очікувану глибину води, на якій вона знаходилась.

Обидва капітани обговорювали необхідність ремонту одразу після інциденту. Хоча незрозуміло, наскільки серйозні пошкодження, Салінас стверджував, що "нічого не сталося, крім подряпини, але це велика подряпина, виправлення якої [вартуватиме] багато". Він заявив, що провина лежить виключно на екіпажі Venus:

Я хотів би знати, що робили капітан і екіпаж, коли вони не бачили перед собою яхту розміром з мою,

– написав Рікардо Салінас.



Яхта Lady Moura має 104,6 метра довжини, тоді як яхта Venus – 78,2-метра / Фото Blueiprod

На щастя, удар не був сильним, тож люди не постраждали.

Lady Moura була спущена на воду в 1990 році і востаннє продана в 2021 році, а її остання відома ціна становила 125 000 000 доларів. Тож і ціна за ремонт повинна бути немаленькою.