Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил случайно совершивший впечатляющее открытие

Обсерватория NASA имени Джеймса Уэбба, главный научный телескоп в мире, совершил неожиданное открытие. Был обнаружен самый маленький астероид из наблюдавших "Вебб". Он может иметь важное значение для понимания формирования и эволюции Солнечной системы.

Объект был обнаружен международной командой европейских астрономов во время калибровочных испытаний среднеинфракрасного инструмента (MIRI). Длина астероида, по оценкам, составляет от 100 до 200 метров.

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Случайное открытие

Наблюдения, проводимые для проверки работы фильтров MIRI, не были предназначены для охоты на астероиды.

Наши результаты показывают, что даже "неудачные" наблюдения Вебба могут быть научно полезными, если у вас есть правильное мышление и немного удачи. Мы обнаружили астероид в главном поясе, но невероятная чувствительность "Вебба" позволила увидеть этот примерно 100-метровый объект на расстоянии более 100 миллионов километров.

– сказал Томас Мюллер, астроном из Института внеземной физики Макса Планка в Германии.

Если открытие нового астероида будет подтверждено, этот объект станет одним из самых маленьких обнаруженных в головном поясе и подчеркнет возможности MIRI неожиданно обнаруживать астероиды ранее не обнаруженных размеров. Команда подозревает, что даже краткие наблюдения MIRI близки к плоскости солнечной системы всегда будут включать несколько астероидов, большинство из которых будут неизвестными объектами.

Миссия Джеймса Уэбба

Космический телескоп имени Джеймса Вебба – это международная программа, возглавляемая NASA вместе со своими партнерами, Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством. MIRI был разработан благодаря партнерству 50 на 50 между NASA и ESA, где Лаборатория реактивного движения возглавляет усилия США, а многонациональный консорциум европейских астрономических институтов вносит свой вклад для ESA.