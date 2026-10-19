Как будет проходить полет к спутникам Марса

Как сообщает издание 20minutos, космический аппарат миссии Martian Moons eXploration стартует на ракете H3 из Космического центра Танегасима. Корабль проведет в пути около десяти месяцев и достигнет орбиты Марса в августе 2027 года. После этого станция сбросит свой двигательный модуль и перейдет на квазиспутниковую орбиту возле Фобоса, двигаясь бок о бок с ним.

В первые месяцы работы у Марса зонд детально обследует Фобос с разных высот. С помощью оптических камер и лазерной системы LIDAR ученые составят карту рельефа, определят химический состав поверхности и выберут подходящие зоны для будущей посадки.

Прыжок ровера и сбор реликтового материала

В конце 2028 – начале 2029 года аппарат выпустит на Фобос небольшой планетоход IDEFIX с высоты примерно 40 метров. Несмотря на такое падение, экстремально низкая гравитация спутника сохранит ровер целым: после нескольких подпрыгиваний он самостоятельно примет рабочее положение и приступит к анализу грунта.

В декабре 2028 года главный корабль осуществит две последовательные посадки в разных районах спутника, чтобы провести бурение и пневматический отбор проб. После почти трех лет тщательного изучения Фобоса аппарат поднимется на более высокую орбиту и совершит несколько близких пролетов мимо Деймоса для детального сравнения двух спутников.

В конце 2030 года исследовательский модуль отстыкуется, а модуль возвращения направит корабль к Земле в восьмимесячный обратный рейс. Уже в 2031 году специальная капсула на парашюте совершит посадку в австралийском районе Вумера.

Почему ученые ищут обломки спутников Марса

Оба спутника имеют неправильную форму и по спектральным характеристикам напоминают примитивные астероиды D-типа, сохранившие первозданное вещество времен формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Фобос и Деймос интересны тем, что их наличие является ключевой частью более масштабной истории марсианской системы. Выяснив происхождение этих спутников, мы получим новые знания об истории как Марса, так и Земли – в частности, о событиях, которые сформировали обе планеты миллиарды лет назад и помогли создать миры, которые мы наблюдаем сегодня,

– прокомментировал ученый Отдела планетарных наук NASA и руководитель программы MMX Том Стетлер.

Технологическая "начинка" межпланетной миссии

Японская компания Mitsubishi Electric изготовила три основных компонента миссии: модуль движения, научно-исследовательский модуль и модуль возвращения капсулы на Землю. Разработку вездехода IDEFIX взяли на себя специалисты французского космического агентства CNES и немецкого аэрокосмического центра DLR.

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Научный блок содержит мощный набор оборудования: гамма- и нейтронный спектрометр MEGANE, французский инфракрасный спектрометр MIRS, трансфокаторную камеру TENGOO, широкоугольную мультиспектральную камеру, высокоточный лазерный альтиметр и масс-спектрометр частиц.

Доставка бесценных образцов реликтовой породы поможет ученым точно установить, возникли ли марсианские спутники в результате гигантского столкновения или Красная планета просто захватила древние астероиды своей гравитацией.