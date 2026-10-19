Як розгортатиметься політ до супутників Марса

Як повідомляє видання 20minutos, космічний апарат місії Martian Moons eXploration стартує на ракеті H3 з Космічного центру Танеґасіма. Корабель проведе в дорозі близько десяти місяців та досягне орбіти Марса в серпні 2027 року. Після цього станція скине свій рушійний модуль і перейде на квазісупутникову орбіту біля Фобоса, рухаючись пліч-о-пліч із ним.

У перші місяці роботи біля Марса зонд детально огляне Фобос з різних висот. За допомогою оптичних камер і лазерної системи LIDAR науковці складуть карту рельєфу, визначать хімічний склад поверхні та оберуть вдалі зони для майбутньої посадки.

Стрибок ровера та збір реліктового матеріалу

Наприкінці 2028 – на початку 2029 року апарат випустить на Фобос невеликий планетохід IDEFIX з висоти приблизно 40 метрів. Попри таке падіння, екстремально низька гравітація супутника збереже ровер цілим: після кількох підстрибувань він самостійно стане у робоче положення та візьметься за аналіз ґрунту.

У грудні 2028 року головний корабель здійснить дві послідовні посадки в різних ділянках супутника, щоб виконати буріння та пневматичний забір зразків. Після майже трьох років ретельного вивчення Фобоса апарат підніметься на вищу орбіту і здійснить кілька близьких прольотів повз Деймос для детального порівняння двох супутників.

Наприкінці 2030 року дослідницький модуль відстикується, а модуль повернення спрямує корабель до Землі у восьмимісячний зворотний рейс. Вже у 2031 році спеціальна капсула на парашуті здійснить посадку в австралійському районі Вумера.

Чому вчені полюють на уламки супутників Марса

Обидва супутники мають неправильну форму і спектрально нагадують примітивні астероїди D-типу, які зберегли первозданну речовину часів формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому.

Фобос і Деймос цікаві тим, що їхня присутність є ключовою частиною масштабнішої історії марсіанської системи. З'ясувавши походження цих супутників, ми отримаємо нові знання про історію як Марса, так і Землі – зокрема про події, які сформували обидві планети мільярди років тому та допомогли створити світи, які ми спостерігаємо сьогодні,

– прокоментував науковець Відділу планетарних наук NASA та керівник програми MMX Том Стетлер.

Технологічна начинка міжпланетної місії

Японська компанія Mitsubishi Electric побудувала три основні компоненти місії: модуль руху, науково-дослідний модуль і модуль повернення капсули на Землю. Розробку всюдихода IDEFIX узяли на себе фахівці французького космічного агентства CNES та німецького аерокосмічного центру DLR.

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Науковий блок містить потужний набір апаратури: гамма- та нейтронний спектрометр MEGANE, французький інфрачервоний спектрометр MIRS, трансфокаторну камеру TENGOO, ширококутну мультиспектральну камеру, високоточний лазерний альтиметр та мас-спектрометр часток.

Доставка безцінних шматочків реліктової породи допоможе науковцям точно встановити, чи виникли марсіанські супутники внаслідок гігантського зіткнення, чи Червона планета просто впіймала стародавні астероїди своєю гравітацією.