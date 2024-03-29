Ученые удивлены: японский лунный модуль SLIM в третий раз проснулся после лунной ночи

Японский лунный модуль SLIM снова бросил вызов обстоятельствам, проснувшись в третий раз подряд после лунной ночи. Это неожиданное событие стало свидетельством устойчивости космического аппарата в сложной лунной среде.

После последнего пробуждения SLIM сделал снимки лунной поверхности с помощью навигационной камеры и готов установить непрерывную связь с Землей, информирует 24 Канал. Способность модуля выдерживать экстремальные температуры лунной ночи, которые могут опускаться до -130°C в очередной раз удивила инженеров.

А тем временем Первый частный лунный аппарат "Одиссей" официально завершил свою миссию

Последний контакт со SLIM состоялся вечером 27 марта, что стало третьей лунной ночью, которую пережил модуль. Несмотря на суровые условия, бортовое оборудование выдержало, продемонстрировав свою долговечность для будущих лунных миссий.



Свежее фото поверхности Луны / Фото JAXA

Однако для миссии SLIM все еще остаются вызовы. Хотя модуль находится в работоспособном состоянии, были обнаружены проблемы с аккумуляторным отделом и другими системами. Поэтому космический аппарат был временно выключен, чтобы предотвратить перегрев, пока не будет проведено дальнейших оценок.

Миссия SLIM столкнулась с препятствиями с момента начальной посадки. Во время спуска на поверхность спутника один из двигателей был поврежден, а сам аппарат перевернулся на бок поэтому сейчас SLIM фактически лежит на Луне.

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Но несмотря на эти неудачи, космический аппарат продолжает функционировать уже в который раз удивляя инженеров. Даже в таком положении зонд получает и передает на Землю много ценной информации о спутнике, которые имеют немалую пользу для будущих исследований Луны.