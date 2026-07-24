Японец заказал процессор на Amazon, но случайно получил нечто гораздо лучшее

Недавно клиент Amazon в Японии оказался в ситуации, о которой мог бы мечтать любой охотник за техникой. Заказав всего один процессор, он получил сразу пять запечатанных коробок с новеньким оборудованием. Несмотря на соблазн воспользоваться ошибкой склада, мужчина выбрал путь честности.

Лотерея стоимостью более тысячи долларов

Пользователь социальной сети X под псевдонимом @masamine_s поделился фотографией своей неожиданной находки. Он рассчитывал получить один процессор Intel Core i5-14400, но в посылке обнаружил пять идентичных устройств. Учитывая, что каждый такой процессор стоит примерно 36 тысяч иен (около 220 долларов), общая стоимость полученного оборудования превысила 1 100 долларов, пишет Gizmochina.

Эксперты предполагают, что причиной такой щедрости стала классическая ошибка на складе. Компания Intel часто поставляет эти процессоры в больших коробках, содержащих по пять отдельных упаковок.

Вероятно, работник склада по ошибке отсканировал штрих-код всего блока вместо отдельного товара. В результате система идентифицировала весь набор как единый заказ. Такие случаи показывают, что даже в сверхсовременных автоматизированных системах доставки случаются курьезы.

Честность однако против легкой наживы

Реакция социальных сетей оказалась предсказуемой: сотни пользователей советовали покупателю оставить процессоры себе, перепродать их или воспринять это как бесплатный бонус от корпорации-гиганта. Несмотря на эти советы, японец связался со службой поддержки Amazon и организовал возврат четырех лишних устройств. Себе он оставил лишь один процессор, за который заплатил.

Интересно, что компания Amazon, судя по всему, никак не вознаградила клиента за такую честность. Известно много случаев, когда в подобных ситуациях компании делали клиенту какой-то подарок, например, присылая другой, более качественный товар или оставляя часть того, что было отправлено по ошибке. Однако Amazon не славится подобной лояльностью.