НЛО, мусор или метеорит: что пролетало в небе над Киевом?
- В ночь на 13 марта над Киевом был замечен загадочный объект, вероятно метеорит, сгоревший в атмосфере.
- Эксперты предполагают, что это был именно метеорит, который выглядел как огненный шар.
В ночь на 13 марта над Киевом был замечен загадочный объект. Пользователи высказали немало предположений, относительно природы тела, однако, вероятнее всего это был обычный метеорит, который сгорел в атмосфере Земли.
Около полуночи жители Киева заметили яркий объект в небе, оставлявший за собой светящийся след. Видеозаписи метеорита быстро распространились в сети, сообщает 24 Канал.
Актуально Просто о разнице между метеоритом, метеором и метеороидом
Telegram-канал Alpha Centauri выдвинул предположение, что это могло быть падение метеорита и судя по характеру поведения объекта – это был именно он.
Что говорят эксперты
По словам Александра Бурлаки, кандидата наук и автора издания Universe Space Tech, объект имел вид падающего с неба огненного шара,. Он предполагает несколько возможных объяснений этого явления:
- Космический мусор. Объект мог быть частью спутника или другого обломка, сошедшего с орбиты.
- Метеороид. Если это действительно был природный космический объект, его скорость входа в атмосферу могла быть относительно низкой, что объясняет медленное падение на видео.
Нельзя исключать возможности, что это – кусок космического мусора, например какой-то спутник. Слишком уж объект на видео падает медленно, что может свидетельствовать о том, что вошел в атмосферу он на небольшой скорости. Это также может быть просто метеороид. Данных для анализа слишком мало, для того, чтобы сказать точно. Решающими здесь могли бы стать данные наблюдений, осуществленных в других странах. Потому что обычно когда метеорит входит в атмосферу, он делает это на высоте в десятки километров и его фиксируют на большом расстоянии. Да и вообще, если это метеорит, видео должно было быть не только из Киева, а с половины Украины. Но тут нам не повезло – объект летел со стороны России. Ну и конечно, от объекта такого размера должны были бы остаться обломки, которые достигли Земли. Именно они могут дать окончательный ответ на вопрос, что это было.