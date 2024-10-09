Еще одна команда астронавтов не может вернуться на Землю, но в этот раз виноват не Boeing

После того, как двое астронавтов NASA не смогли вернуться на Землю из-за неисправности космического корабля Boeing Starliner, другая проблема постигла еще четырех человек, которые должны были отправиться домой на этой неделе на борту космического корабля SpaceX.

Что случилось

В минувшее воскресенье на сайте NASA появилось сообщение, что экипаж вернется на планету "не ранее 10 октября", однако уже на следующий день было опубликовано новое заявление, в котором утверждается, что Crew-8 прибудет "не ранее 13 октября". Таким образом трое астронавтов и один космонавт задерживаются минимум до конца этой недели, пишет Futurism.

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Как отмечает агентство, причиной этих задержек является опасный мегашторм, который сейчас бушует в Атлантике, а именно "потенциальное влияние урагана Милтон на полуостров Флорида". Наземный центр управления миссиями МКС расположен в 200 километрах от места, которое, как ожидается, подвергнется худшему удару бури. Это означает, что здание, инженеры, а также зона приземления экипажа подвергнутся достаточно ощутимому воздействию стихии. Поэтому для дополнительной страховки было решено отложить возвращение.

Хотя эта задержка не такая уж и большая, по сравнению с астронавтами, которые застряли на МКС как минимум до февраля из-за проблемного Starliner, члены миссии Crew-8 находятся на борту еще с марта. И стоит отметить, что на борту космической станции сейчас достаточно тесно, поскольку там находятся 11 человек:

Двое астронавтов Starliner.

Команда из четырех человек Crew-8.

Два космонавта и один астронавт, которые прилетели на российской ракете "Союз".

Двое новых членов Crew-9 компании SpaceX.

Кроме астронавтов, которых задержал ураган Милтон, из-за шторма также была отложена миссия NASA и SpaceX Europa Clipper к загадочному спутнику Нептуна. Она должна была стартовать в четверг. Хуже всего в этой ситуации то, что окно запуска стремительно закрывается.

Что известно об урагане Милтон

Метеорологи напуганы тем, что ждет Флориду в ближайшие дни., Они говорят, что Милтон является "самым сильным штормом", с которым они сталкивались. Он значительно превосходит предыдущий ураган Гелен, который вызвал огромные разрушения и наводнения.

Согласно анализу, Милтон стал одним из самых быстрорастущих штормов за всю историю наблюдений, поскольку менее чем за сутки превратился из едва заметного в опасный шторм 5 категории.

Благодаря устойчивым ветрам, которые 7 октября достигали 290 километров в час, и очень низкому давлению, он также стал одним из самых сильных атлантических штормов в целом.

Рано утром 8 октября ветер Милтона ослаб до 4 категории, но синоптики предупреждают, что после выхода на сушу он все еще будет оставаться крайне опасным.

Ожидается, что Милтон достигнет побережья в конце 9 или в начале 10 октября.

Астронавт NASA Мэтью Доминик показал таймлапс-видео, снятое с борта МКС во время пролета над ураганом Милтон:

Еще одно видео, снятое одной из внешних камер МКС, когда станция пролетала над ураганом 7 октября, показывает ситуацию в несколько более медленном темпе:

Этот ураган приближается к математическому пределу того, что может создать земная атмосфера над океанической водой,

– написал на X метеоролог Ноа Бергрен.

Он назвал этот шторм "астрономическим", отметив, что по давлению это самый сильный ураган, когда-либо зафиксированный в этой части мира. Глаз шторма имеет крошечную ширину, всего 6 километров, а спутниковые сканирования показывают его как почти одно сплошное красное пятно, где красный означает наибольшую мощность.

Когда ураган Милтон достигнет суши, он принесет с собой разрушительный ветер, проливные дожди и опасные штормовые приливы, которые, по словам чиновников, представляют серьезную угрозу для жизни людей и имущества. Сейчас продолжается массовая эвакуация населения.

Хотя Милтон был снижен с урагана пятой категории до четвертой из-за незначительного падения скорости ветра, внутри шторма он все еще держится на уровне 241 километра в час. Прогнозы показывают, что ураган сохранит такую скорость ветра в течение следующих 24 часов, а затем немного уменьшится, когда будет двигаться вглубь материка.

Даже несмотря на это снижение, Национальная метеорологическая служба предупреждает, что ветер может достигать 177 километров в час, когда достигнет восточной Флориды, и потенциальные последствия могут быть "значительными": даже прочные здания могут получить структурные повреждения. Передвижные дома, вероятно, будут "серьезно повреждены, а некоторые разрушены". Некоторые районы Флориды "могут быть непригодными для жизни в течение нескольких недель", добавили в организации.

Мощные ветры также могут привести к значительному повышению уровня моря вдоль большей части западного побережья Флориды, а также среднего и северо-восточного побережья.