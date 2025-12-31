Ученые доказали: чрезмерное экранное время у младенцев влияет на психологическое состояние подростков

Исследование ученых из Сингапура показало, что интенсивный контакт младенцев с экранами до двух лет может влиять на развитие мозга и поведение в подростковом возрасте. Ученые связывают раннее экранное время с более медленным принятием решений и более высоким уровнем тревожности в будущем.

Исследование провела команда Агентства по науке, технологий и исследований Сингапура совместно с Национальным университетом Сингапура. В рамках проекта ученые более десяти лет наблюдали за 168 детьми и трижды проводили сканирование их мозга на разных этапах развития. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine.

Смотрите также Хватит на несколько дней: этот смартфон получил одну из крупнейших батарей в мире

Что именно обнаружили ученые во время длительного наблюдения?

Анализ показал, что дети, которые имели высокий уровень экранного времени еще до двухлетнего возраста, демонстрировали изменения в формировании мозговых сетей. Речь шла об ускоренном созревании зон, ответственных за зрение и когнитивный контроль. Исследователи предполагают, что причиной могла стать интенсивная сенсорная стимуляция, которую обеспечивают цифровые экраны.

В то же время экранное время в возрасте трех и четырех лет не имело таких же последствий. Это свидетельствует о том, что именно период младенца является наиболее чувствительным к воздействию цифровых стимулов.

Как пишет Bloomberg, у детей с измененными мозговыми сетями фиксировали более медленное принятие решений в возрасте примерно 8,5 лет. Кроме того, в 13 лет у них чаще наблюдали симптомы повышенной тревожности. По мнению авторов работы, эти эффекты могут сохраняться значительно дольше, чем считалось ранее, и влиять на поведение уже в подростковом возрасте.

В комментарии к исследованию агентство A*Star отметило, что ранний контакт с экранами может формировать развитие мозга и поведенческие реакции в течение многих лет, а не только в детстве. В то же время ученые напомнили о результатах другого исследования этой же команды, опубликованного в 2024 году. Тогда ученые пришли к выводу, что активное взаимодействие с родителями, в частности регулярное чтение и живое общение, способны частично компенсировать негативные эффекты пассивного экранного времени.

Исследование появилось на фоне глобальных дискуссий о влиянии цифровых устройств на детей. В разных странах власти и медицинские учреждения пытаются ограничить использование гаджетов среди школьников и подростков. В Сингапуре министерство образования уже объявило о планах ограничить использование смартфонов и умных часов в средних школах с января.