Дослідження провела команда Агентства з науки, технологій і досліджень Сінгапуру разом із Національним університетом Сінгапуру. У межах проєкту вчені понад десять років спостерігали за 168 дітьми та тричі проводили сканування їхнього мозку на різних етапах розвитку. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі eBioMedicine.

Що саме виявили вчені під час тривалого спостереження?

Аналіз показав, що діти, які мали високий рівень екранного часу ще до дворічного віку, демонстрували зміни у формуванні мозкових мереж. Йшлося про прискорене дозрівання зон, відповідальних за зір і когнітивний контроль. Дослідники припускають, що причиною могла стати інтенсивна сенсорна стимуляція, яку забезпечують цифрові екрани.

Водночас екранний час у віці трьох і чотирьох років не мав таких самих наслідків. Це свідчить про те, що саме період немовляти є найбільш чутливим до впливу цифрових стимулів.

Як пише Bloomberg, у дітей зі зміненими мозковими мережами фіксували повільніше ухвалення рішень у віці приблизно 8,5 року. Крім того, у 13 років у них частіше спостерігали симптоми підвищеної тривожності. На думку авторів роботи, ці ефекти можуть зберігатися значно довше, ніж вважалося раніше, і впливати на поведінку вже в підлітковому віці.

У коментарі до дослідження агентство A*Star зазначило, що ранній контакт з екранами може формувати розвиток мозку та поведінкові реакції протягом багатьох років, а не лише в дитинстві. Водночас науковці нагадали про результати іншого дослідження цієї ж команди, опублікованого у 2024 році. Тоді вчені дійшли висновку, що активна взаємодія з батьками, зокрема регулярне читання та живе спілкування, здатні частково компенсувати негативні ефекти пасивного екранного часу.

Дослідження з'явилося на тлі глобальних дискусій про вплив цифрових пристроїв на дітей. У різних країнах влада та медичні установи намагаються обмежити використання гаджетів серед школярів і підлітків. У Сінгапурі міністерство освіти вже оголосило про плани обмежити використання смартфонів і розумних годинників у середніх школах з січня.