Тестовые оповещения во Львовской области: что за громкий сигнал звучит на телефонах и можно ли его отключить
До 13 ноября смартфоны во Львовской области будут получать тестовые сообщения со звуковым сигналом. Первые смартфоны уже начали их получать, пугая некоторых граждан, судя по тому, что пишут в соцсетях. Так власти проверяют систему оповещения о тревогах, которая работает без интернета и дополнительных приложений. Хотя эти сигналы можно отключить, мы объясняем, почему этого делать не стоит.
Что проверяют во Львовской области
С 9 по 13 ноября во Львовской области проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения по технологии Cell Broadcast. На телефоны жителей приходят тестовые сообщения со звуковым сигналом, пишет 24 Канал.
9 ноября тестировали Дрогобычский район, 10 ноября – Золочевский и Львовский. 11 ноября настала очередь Самборского района, 12 ноября – Стрыйского, а 13 ноября систему проверят в Шептицком и Яворовском районах.
На экране появится текст: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения [название] района Львовской области. Просим сохранять спокойствие".
В департаменте подчеркивают, что это плановая проверка, а не предупреждение о реальной угрозе. Там также просят предупредить о тесте близких.
Что такое Cell Broadcast и почему это нужно
Эта технология отправляет сообщения на все телефоны в пределах определенной территории. Уведомление поступает почти мгновенно и не перегружает мобильную сеть. Оно появляется поверх других приложений или на заблокированном экране, а специальный звук срабатывает даже в режиме "Тишина".
Система не собирает номера телефонов. Она определяет устройства по тому, что они находятся в зоне действия мобильных вышек. Поэтому сообщения получают жители конкретного района или населенного пункта. В дальнейшем ее будут использовать для оперативного оповещения о реальных угрозах.
Это не новинка для Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям тестировала эту технологию совместно с операторами "Киевстар", Vodafone и lifecell еще в 2022 году. 11 октября 2022 года через нее впервые было отправлено реальное предупреждение о ракетной угрозе. После сбоя в работе приложения "Воздушная тревога" 1 ноября Минцифры напомнило, что существует еще и встроенная функция смартфонов. Она не зависит от интернета. Сигнал принимают преимущественно смартфоны 2019 года выпуска и более поздние модели с Android 11 или iOS 14.5 и выше.
Как отключить экстренные уведомления, если они мешают
Сначала о главном: отключать эти уведомления не стоит. Органы ГСЧС и военные не рекомендуют этого делать. Без них вы не получите оперативное предупреждение о реальных опасностях, в частности о воздушной тревоге, в тот момент, когда во время сна отключилось электричество и Wi-Fi, а значит, не работает приложение "Воздушная тревога".
Это независимый канал, который работает даже тогда, когда нет интернета и не срабатывает приложение. Сирену тоже не всегда слышно, например, если вы спите с полностью закрытыми окнами. Тестовая проверка продлится только до 13 ноября, поэтому неудобства временные, а цена отключения может оказаться слишком высокой.
Если вы все же решили отключить уведомления, делайте это так.
На Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Motorola и другие). Путь зависит от версии системы и производителя:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Безопасность и чрезвычайные ситуации" или "Уведомления".
- Найдите пункт "Беспроводные экстренные уведомления" или "Экстренные уведомления".
- Отключите нужные переключатели, например "Разрешить уведомления", "Чрезвычайные угрозы", "Серьезные угрозы" или "Тестовые уведомления".
- Если нужного пункта нет, введите в поиске настроек слово "экстренные" или "Cell Broadcast".
На iPhone:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Уведомления".
- Прокрутите страницу до самого низа.
- В блоке "Уведомления от правительства" отключите нужные переключатели, например "Экстренные уведомления".