Тестовые оповещения во Львовской области: что за громкий сигнал звучит на телефонах и можно ли его отключить

Что проверяют во Львовской области

С 9 по 13 ноября во Львовской области проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения по технологии Cell Broadcast. На телефоны жителей приходят тестовые сообщения со звуковым сигналом, пишет 24 Канал.

Adv

9 ноября тестировали Дрогобычский район, 10 ноября – Золочевский и Львовский. 11 ноября настала очередь Самборского района, 12 ноября – Стрыйского, а 13 ноября систему проверят в Шептицком и Яворовском районах.

На экране появится текст: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения [название] района Львовской области. Просим сохранять спокойствие".

В департаменте подчеркивают, что это плановая проверка, а не предупреждение о реальной угрозе. Там также просят предупредить о тесте близких.

Что такое Cell Broadcast и почему это нужно

Эта технология отправляет сообщения на все телефоны в пределах определенной территории. Уведомление поступает почти мгновенно и не перегружает мобильную сеть. Оно появляется поверх других приложений или на заблокированном экране, а специальный звук срабатывает даже в режиме "Тишина".

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Система не собирает номера телефонов. Она определяет устройства по тому, что они находятся в зоне действия мобильных вышек. Поэтому сообщения получают жители конкретного района или населенного пункта. В дальнейшем ее будут использовать для оперативного оповещения о реальных угрозах.

Это не новинка для Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям тестировала эту технологию совместно с операторами "Киевстар", Vodafone и lifecell еще в 2022 году. 11 октября 2022 года через нее впервые было отправлено реальное предупреждение о ракетной угрозе. После сбоя в работе приложения "Воздушная тревога" 1 ноября Минцифры напомнило, что существует еще и встроенная функция смартфонов. Она не зависит от интернета. Сигнал принимают преимущественно смартфоны 2019 года выпуска и более поздние модели с Android 11 или iOS 14.5 и выше.

Как отключить экстренные уведомления, если они мешают

Сначала о главном: отключать эти уведомления не стоит. Органы ГСЧС и военные не рекомендуют этого делать. Без них вы не получите оперативное предупреждение о реальных опасностях, в частности о воздушной тревоге, в тот момент, когда во время сна отключилось электричество и Wi-Fi, а значит, не работает приложение "Воздушная тревога".

Реклама

Это независимый канал, который работает даже тогда, когда нет интернета и не срабатывает приложение. Сирену тоже не всегда слышно, например, если вы спите с полностью закрытыми окнами. Тестовая проверка продлится только до 13 ноября, поэтому неудобства временные, а цена отключения может оказаться слишком высокой.

Если вы все же решили отключить уведомления, делайте это так.

На Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Motorola и другие). Путь зависит от версии системы и производителя:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Безопасность и чрезвычайные ситуации" или "Уведомления".

Найдите пункт "Беспроводные экстренные уведомления" или "Экстренные уведомления".

Отключите нужные переключатели, например "Разрешить уведомления", "Чрезвычайные угрозы", "Серьезные угрозы" или "Тестовые уведомления".

Если нужного пункта нет, введите в поиске настроек слово "экстренные" или "Cell Broadcast".

На iPhone: