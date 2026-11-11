Тестові сповіщення на Львівщині: що за гучний сигнал лунає на телефонах і чи можна його вимкнути

Чому смартфони на Львівщині раптом починають сигналити і що з цим робити / Unsplash
До 13 листопада смартфони на Львівщині отримуватимуть тестові повідомлення зі звуковим сигналом. Перші власники смартфонів уже почали їх отримувати, що налякало деяких громадян, судячи з того, що вони пишуть у соцмережах. Так влада перевіряє систему оповіщення про тривоги, яка працює без інтернету й додаткових застосунків. Хоча ці сигнали можна вимкнути, ми пояснюємо, чому цього робити не варто.
Що перевіряють на Львівщині
З 9 до 13 листопада на Львівщині проводять технічну перевірку системи оперативного інформування населення за технологією Cell Broadcast. На телефони жителів надходять тестові повідомлення зі звуковим сигналом, пише 24 Канал.
9 листопада тестували Дрогобицький район, 10 листопада – Золочівський та Львівський. 11 листопада настала черга Самбірського району, 12 листопада – Стрийського, а 13 листопада систему перевірять у Шептицькому та Яворівському районах.
На екрані з'явиться текст: "Увага! Проводиться технічна перевірка системи оперативного інформування населення [назва] району Львівської області. Просимо зберігати спокій".
У департаменті наголошують, що це планова перевірка, а не попередження про реальну загрозу. Там також просять попередити про тест близьких.
Що таке Cell Broadcast і навіщо це потрібно
Ця технологія надсилає повідомлення на всі телефони в межах певної території. Сповіщення надходить майже миттєво й не перевантажує мобільну мережу. Воно з'являється поверх інших застосунків або на заблокованому екрані, а спеціальний звук працює навіть у режимі "Тиша".
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Система не збирає номери телефонів. Вона визначає пристрої за тим, що вони перебувають у зоні дії мобільних веж. Тому повідомлення отримують жителі конкретного району чи населеного пункту. Надалі її використовуватимуть для оперативного оповіщення про реальні загрози.
Це не новинка для України. Державна служба з надзвичайних ситуацій тестувала технологію разом з операторами "Київстар", Vodafone і lifecell ще 2022 року. 11 жовтня 2022 року через неї вперше надіслали реальне попередження про ракетну загрозу. Після збою застосунку "Повітряна тривога" 1 листопада Мінцифри нагадало, що є ще й вбудована функція смартфонів. Вона не залежить від інтернету. Сигнал приймають переважно смартфони 2019 року випуску й новіші з Android 11 або iOS 14.5 і вище.
Як вимкнути екстрені сповіщення, якщо вони заважають
Спершу про головне: вимикати ці сповіщення не варто. Органи ДСНС і військові не рекомендують цього робити. Без них ви не отримаєте швидкого попередження про реальні небезпеки, зокрема про повітряну тривогу, в момент, коли під час сну зникло світло і Wi‑Fi, а отже, не працює додаток "Повітряна тривога".
Це незалежний канал, який працює навіть тоді, коли немає інтернету й не спрацьовує застосунок. Сирену теж не завжди чути, наприклад, якщо ви спите з повністю зачиненими вікнами. Тестова перевірка триватиме лише до 13 листопада, тож незручності тимчасові, а ціна відключення може бути надто високою.
Якщо ви все ж вирішили вимкнути сповіщення, робіть це так.
На Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Motorola та інші). Шлях залежить від версії системи й виробника:
- Відкрийте "Налаштування".
- Перейдіть до розділу "Безпека та екстрені ситуації" або "Сповіщення".
- Знайдіть пункт "Бездротові екстрені сповіщення" або "Екстрені сповіщення".
- Вимкніть потрібні перемикачі, наприклад "Дозволити сповіщення", "Надзвичайні загрози", "Серйозні загрози" або "Тестові сповіщення".
- Якщо потрібного пункту немає, введіть у пошуку налаштувань слово "екстрені" або "Cell Broadcast".
На iPhone:
- Відкрийте "Параметри".
- Перейдіть у розділ "Сповіщення".
- Прокрутіть сторінку до самого низу.
- У блоці "Оповістки від уряду" вимкніть потрібні перемикачі, наприклад "Екстрені оповістки".
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