Тестові сповіщення на Львівщині: що за гучний сигнал лунає на телефонах і чи можна його вимкнути

Що перевіряють на Львівщині

З 9 до 13 листопада на Львівщині проводять технічну перевірку системи оперативного інформування населення за технологією Cell Broadcast. На телефони жителів надходять тестові повідомлення зі звуковим сигналом, пише 24 Канал.

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9 листопада тестували Дрогобицький район, 10 листопада – Золочівський та Львівський. 11 листопада настала черга Самбірського району, 12 листопада – Стрийського, а 13 листопада систему перевірять у Шептицькому та Яворівському районах.

На екрані з'явиться текст: "Увага! Проводиться технічна перевірка системи оперативного інформування населення [назва] району Львівської області. Просимо зберігати спокій".

У департаменті наголошують, що це планова перевірка, а не попередження про реальну загрозу. Там також просять попередити про тест близьких.

Що таке Cell Broadcast і навіщо це потрібно

Ця технологія надсилає повідомлення на всі телефони в межах певної території. Сповіщення надходить майже миттєво й не перевантажує мобільну мережу. Воно з'являється поверх інших застосунків або на заблокованому екрані, а спеціальний звук працює навіть у режимі "Тиша".

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Система не збирає номери телефонів. Вона визначає пристрої за тим, що вони перебувають у зоні дії мобільних веж. Тому повідомлення отримують жителі конкретного району чи населеного пункту. Надалі її використовуватимуть для оперативного оповіщення про реальні загрози.

Це не новинка для України. Державна служба з надзвичайних ситуацій тестувала технологію разом з операторами "Київстар", Vodafone і lifecell ще 2022 року. 11 жовтня 2022 року через неї вперше надіслали реальне попередження про ракетну загрозу. Після збою застосунку "Повітряна тривога" 1 листопада Мінцифри нагадало, що є ще й вбудована функція смартфонів. Вона не залежить від інтернету. Сигнал приймають переважно смартфони 2019 року випуску й новіші з Android 11 або iOS 14.5 і вище.

Як вимкнути екстрені сповіщення, якщо вони заважають

Спершу про головне: вимикати ці сповіщення не варто. Органи ДСНС і військові не рекомендують цього робити. Без них ви не отримаєте швидкого попередження про реальні небезпеки, зокрема про повітряну тривогу, в момент, коли під час сну зникло світло і Wi‑Fi, а отже, не працює додаток "Повітряна тривога".

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Це незалежний канал, який працює навіть тоді, коли немає інтернету й не спрацьовує застосунок. Сирену теж не завжди чути, наприклад, якщо ви спите з повністю зачиненими вікнами. Тестова перевірка триватиме лише до 13 листопада, тож незручності тимчасові, а ціна відключення може бути надто високою.

Якщо ви все ж вирішили вимкнути сповіщення, робіть це так.

На Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Motorola та інші). Шлях залежить від версії системи й виробника:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть до розділу "Безпека та екстрені ситуації" або "Сповіщення".

Знайдіть пункт "Бездротові екстрені сповіщення" або "Екстрені сповіщення".

Вимкніть потрібні перемикачі, наприклад "Дозволити сповіщення", "Надзвичайні загрози", "Серйозні загрози" або "Тестові сповіщення".

Якщо потрібного пункту немає, введіть у пошуку налаштувань слово "екстрені" або "Cell Broadcast".

На iPhone: