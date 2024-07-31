Япония требует от владельцев электрических чемоданов иметь водительские права и носить шлем

Япония – чрезвычайно прогрессивная в технологическом плане страна, в которой, однако, наряду с роботами до сих пор используют дискеты и чековые книжки. Это не единственный впечатляющий факт, ведь здесь также нужны водительские права на обычные электрические чемоданы, на которых туристы часто сами передвигаются в аэропортах и рядом с ними.

Закон есть закон

В Японии электрические чемоданы классифицируются как моторизованные велосипеды, точно так же, как и мопеды, а потому могут двигаться со скоростью до 13 километров в час. Учитывая это, закон требует, чтобы люди, которые ездят на электрических чемоданах по тротуарам, велосипедных дорожках или даже внутри зданий, имели водительское удостоверение и носили шлем.

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Сейчас страна переживает всплеск туризма, который вызвал увеличение количества электрических чемоданов, сообщает Independent. Данных за 2024 год еще нет, но за первые шесть месяцев 2023 года Японию посетило на миллион человек больше, чем за аналогичный период предыдущих лет, затмевая общий рекорд посещаемости, который был установлен в 2019 году.

Международный аэропорт Кансай в Осаке уже посоветовал путешественникам не ездить с моторизованными чемоданами на его территории. Однако, как можно догадаться, туристы в основном не знают, что в Японии действует такой закон, поэтому не соблюдают его.

В конце марта китаянка, которая учится в Японии, попала в прокуратуру за то, что ездила на электрическом чемодане по тротуару в Осаке.

по тротуару в Осаке. В том же месяце индонезийский мальчик встревожил власти, когда его увидели на чемодане в районе Дотонбори в Осаке, одном из самых оживленных торговых районов Японии.

Неизвестно, насколько распространена практика задержаний иностранцев по этой причине. СМИ пишут, что стране будет легче просто изменить правила и переписать требования для электрических чемоданов, перестав приравнивать их к электровелосипедам и скутерам. Тем более, что такой прецедент уже есть: в 2023 году власти сняли аналогичное ограничение для электросамокатов. К сожалению, это имело неприятный эффект, ведь это привело к 400-процентному увеличению количества нарушений правил дорожного движения со стороны водителей электросамокатов.