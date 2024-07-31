Закон є закон

У Японії електричні валізи класифікуються як моторизовані велосипеди, точно так само, як і мопеди, а тому можуть рухатися зі швидкістю до 13 кілометрів на годину. З огляду на це, закон вимагає, щоб люди, які їздять на електричних валізах по тротуарах, велосипедних доріжках чи навіть усередині будівель, мали водійське посвідчення й носили шолом.

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Зараз країна переживає сплеск туризму, який спричинив збільшення кількості електричних валіз, повідомляє Independent. Даних за 2024 рік іще немає, але за перші шість місяців 2023 року Японію відвідало на мільйон людей більше, ніж за аналогічний період попередніх років, затьмарюючи загальний рекорд відвідуваності, який був встановлений у 2019 році.

Міжнародний аеропорт Кансай в Осаці вже порадив мандрівникам не їздити з моторизованими валізами на його території. Однак, як можна здогадатися, туристи здебільшого не знають про те, що в Японії діє такий закон, тому не дотримуються його.

Наприкінці березня китаянка, яка навчається в Японії, потрапила до прокуратури за те, що їздила на електричній валізі по тротуару в Осаці.

по тротуару в Осаці. Того ж місяця індонезійський хлопчик стривожив владу, коли його побачили на валізі в районі Дотонборі в Осаці, одному з найжвавіших торгових районів Японії.

Невідомо, наскільки поширеною є практика затримань іноземців з цієї причини. ЗМІ пишуть, що країні буде легше просто змінити правила й переписати вимоги для електричних валіз, переставши прирівнювати їх до електровелосипедів і скутерів. Тим більше, що такий прецедент уже є: у 2023 році влада зняла аналогічне обмеження для електросамокатів. На жаль, це мало неприємний ефект, адже це призвело до 400-відсоткового збільшення кількості порушень правил дорожнього руху з боку водіїв електросамокатів.

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