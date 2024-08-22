Потрясающий двухместный самолет для личных полетов по городу наконец работает после неудачи

Планы компании Volocopter испытать пассажирские рейсы на своем впечатляющем электрическом воздушном такси, которое стартовало бы с плавучей платформы на реке Сена во время Олимпиады в Париже, были сорваны. Однако теперь – чуть позже запланированного – производитель смог начать этап эксплуатационной проверки в аэропорту, расположенном в нескольких милях отсюда.

Почему задержали полеты

Причиной отложения планов стала банальная бюрократия – пробные полеты во время Олимпийских игр 2024 года сорвались из-за задержек с сертификацией двигателей, питающих 18-роторный электрический самолет вертикального взлета (eVTOL) и посадки от немецкой компании.

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Компания Volocopter, с которой мы впервые столкнулись еще в 2013 году, сотрудничала с региональным правительством Парижа, транспортным оператором французской столицы RATP и оператором аэропорта ADP, чтобы перевозить людей с плавучей платформы на Сене - вблизи железнодорожного узла Аустерлиц - в другие аэропорты, разбросанных по всему городу, которые были построены ADP. Но этого не произошло, и теперь есть надежда, что все вопросы будут решены вовремя до открытия Собора Парижской Богоматери в конце года.

Тем временем в нескольких милях от Парижа Volocopter совершила испытательный полет с экипажем на первом заказанном коммерческом аэродроме на аэродроме Сен-Сир-л'Эколь. Это стало результатом трехлетнего сотрудничества между немецкой компанией по воздушной мобильности и французским оператором аэропортов Groupe ADP и свидетельствует о начале серии докоммерческих испытаний, направленных на проверку технологий.

Текущая программа предусматривает тестирование маневров до и из аэропорта, наземного обслуживания, связи с авиадиспетчерами и зарядки аккумуляторов. Этот раунд испытательных полетов должен завершиться в конце этих выходных в Версальском дворце.

Мы достигли нашей цели — осуществить полеты в Иль-де-Франс этим исключительным летом. Мы также достигли цели по созданию первой сети вертипортов, открыв аэропорт Сен-Сир-Л'Эколь, который завершает нашу сеть в Иль-де-Франс,

– говорит заместитель генерального директора Groupe ADP Эдвард Аркрайт.



eVTOL от компании Volocopter / Фото Volocopter

Сейчас тестовые полеты осуществляются без пассажиров, но как только самолет будет сертифицирован, его будут тестировать на медицинских рейсах.

"Инновации в области аэронавтики требуют времени, чтобы устранить препятствия, связанные с безопасностью, но мы остаемся убежденными, что новые безуглеродные виды воздушной мобильности на электромобилях предложат полезные услуги, которые выходят далеко за пределы перевозки пассажиров", – добавили разработчики.



eVTOL от компании Volocopter на торжественном открытии аэродрома Вертипорт Сен-Сир-л'Эколь / Фото Volocopter

Двухместное воздушное такси прошло через несколько прототипов и более 2 000 тестовых полетов за последнее десятилетие.

Композитный корпус увенчан круглой рамой диаметром 9,3 метра, на которой размещено 18 роторов, каждый из которых приводится в движение отдельным электродвигателем.

Согласно последним доступным техническим характеристикам, максимальная скорость самолета составляет 110 километров в час.

Дальность полета от бортовых литий-ионных аккумуляторов составляет 35 километров.

Сначала в салоне этого самолета будут находиться пилот и пассажир, хотя в будущем ожидается, что он сможет совершать полностью автономные полеты.

Полет eVTOL от компании Volocopter: видео

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