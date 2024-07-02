Электрический спорткар Nyobolt может зарядиться всего за шесть минут

Nyobolt представил прототип электрического спортивного автомобиля, который заряжается менее чем за шесть минут. Это обещает новый стандарт для технологии быстрой зарядки электромобилей.

Год назад компания Nyobolt пообещала создать электромобиль, который будет заряжаться менее чем за шесть минут. Сегодня компания имеет прототип, который набирает 193 километра запаса хода всего за четыре минуты, используя стандартные быстрые зарядные устройства постоянного тока мощностью 350 кВт и напряжением 800 В.

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Как это возможно?

Ключ к этой инновации – запатентованная технология аккумуляторов Nyobolt, которая имеет анод из оксида ниобия-вольфрама. Это позволяет прототипу заряжаться с 10% до 80% всего за четыре минуты и 37 секунд. Батареи также выдерживают более 4 000 циклов зарядки, что эквивалентно более 965606 километров, сохраняя при этом 80% своей первоначальной емкости.

В отличие от других производителей, Nyobolt разработал более легкий спортивный автомобиль с меньшим аккумуляторным блоком на 35 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 249 километров. Такой подход к дизайну напоминает ранние модели Tesla, но с более интегрированной конструкцией вокруг электрической силовой установки, которая весит всего 1,250 кг.



Инновационное строение батарей позволяет зарядить электрокар с молниеносной скоростью / Фото Nyobolt

Аккумуляторная батарея Nyobolt охлаждается смесью воды и гликоля, что обеспечивает оптимальную производительность во время зарядки и высокоскоростного движения.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Хотя широкомасштабное производство электромобиля Nyobolt маловероятно, его технология быстрой зарядки имеет потенциальное применение в различных отраслях промышленности, включая тяжелую промышленность, быстроходные тракторные прицепы и воздушные такси EVTOL.



Электрический спорткар легкий и быстрый / Фото Nyobolt

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Nyobolt ведет переговоры с восемью производителями транспортных средств и планирует внедрить свою аккумуляторную технологию в робототехнику позже в этом году.