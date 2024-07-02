Рік тому компанія Nyobolt пообіцяла створити електромобіль, який заряджатиметься менш ніж за шість хвилин. Сьогодні компанія має прототип, який набирає 193 кілометри запасу ходу всього за чотири хвилини, використовуючи стандартні швидкі зарядні пристрої постійного струму потужністю 350 кВт і напругою 800 В.

А тим часом Tesla придумала систему автоматичного очищення авто для своїх роботаксі

Як це можливо?

Ключ до цієї інновації – запатентована технологія акумуляторів Nyobolt, яка має анод з оксиду ніобію-вольфраму. Це дозволяє прототипу заряджатися з 10% до 80% всього за чотири хвилини і 37 секунд. Батареї також витримують понад 4 000 циклів заряджання, що еквівалентно понад 965606 кілометрів, зберігаючи при цьому 80% своєї початкової ємності.

На відміну від інших виробників, Nyobolt розробив легший спортивний автомобіль з меншим акумуляторним блоком на 35 кВт-год, що забезпечує запас ходу 249 кілометрів. Такий підхід до дизайну нагадує ранні моделі Tesla, але з більш інтегрованою конструкцією навколо електричної силової установки, яка важить лише 1,250 кг.



Інноваційна будова батарей дозволяє зарядити електрокар з блискавичною швидкістю / Фото Nyobolt

Акумуляторна батарея Nyobolt охолоджується сумішшю води та гліколю, що забезпечує оптимальну продуктивність під час заряджання та високошвидкісного руху.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Хоча широкомасштабне виробництво електромобіля Nyobolt малоймовірне, його технологія швидкої зарядки має потенційне застосування в різних галузях промисловості, включаючи важку промисловість, швидкохідні тракторні причепи та повітряні таксі EVTOL.



Електричний спорткар легкий та швидкий / Фото Nyobolt

Дивіться також Без керма та педалей: новий бренд автомобілів Rimac обіцяє автономне водіння 4 рівня у 2026 році

Nyobolt веде переговори з вісьмома виробниками транспортних засобів і планує впровадити свою акумуляторну технологію в робототехніку пізніше цього року.