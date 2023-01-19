Глава Xiaomi лично тестирует первый автомобиль компании: фото испытаний
Источник:Gizmochina
Первый электромобиль Xiaomi тестирует лично Лей Цзюнь. Китайский производитель, известный в большинстве своем смартфонами, проверяет, как работает будущий продукт в холодных погодных условиях.
Первый автомобиль компании Xiaomi снова попал в объективы журналистов во время прохождения испытаний в Китае. Машину тестировали в холодных условиях снега и льда. Среди тех, кто был замечен рядом с ним, был основатель и генеральный директор компании Лей Цзюнь.
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Что известно
На тестах видели сразу два автомобиля. Оба завернуты в камуфляж – вероятно, чтобы скрыть детали внешнего вида, которые компания пока официально не раскрывала. Пока складывается впечатление, что речь идет о спортивном седане. Лей Цзюнь был за рулем одного из тестовых автомобилей
Тестирование автомобиля Xiaomi / Фото Gizmochina
Согласно ранее опубликованной информации, автомобиль получит однокристальную систему Qualcomm 8295, а также лазерный дальномер для работы системы беспилотного вождения.
Презентация пройдет в этом году, а продажи запланированы на следующий год. Компания строит завод, на котором и будет собирать автомобили.
- Что касается цены, то Xiaomi, по данным инсайдеров, рассматривает выпуск двух вариантов – один будет стоить от 38 000 долларов до 43 600 долларов, а второй – от 51 600 долларов. Цена зависит от типа аккумулятора.
- Электрокар Xiaomi по слухам будет доступен с железо-фосфатной батареей Blade производства BYD, совместимой с 400-вольтовой зарядкой, а также с аккумулятором Qilin производства CATL, который будет поддерживать 800-вольтовую зарядку и сможет заряжаться от 0 до 80 процентов всего за 15 минут.