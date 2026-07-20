Как современные технологии помогли модернизировать теплоснабжение в 26 украинских городах

Украинские теплоснабжающие предприятия продолжают модернизировать критически важную инфраструктуру. Одним из шагов в этом направлении стало внедрение современных систем автоматизации, призванных сделать работу теплосетей более стабильной и экономичной.

К началу отопительного сезона 2025–2026 годов компания Schneider Electric завершила масштабный проект по модернизации систем теплоснабжения в Украине. В рамках этой инициативы современное энергоэффективное оборудование получили теплоснабжающие предприятия в 26 городах, расположенных в Черниговской, Черкасской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Киевской областях. Об этом сообщила сама компания 24 Канала.

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Как современные технологии меняют систему теплоснабжения?

Основной целью проекта стало повышение надежности работы тепловой инфраструктуры в период максимальной нагрузки. Благодаря модернизации предприятия смогли лучше подготовиться к отопительному сезону, минимизировать риски аварийных остановок оборудования и повысить общую эффективность работы теплосетей.

В рамках проекта компания Schneider Electric поставила современные шкафы управления насосами и продувочными механизмами, оснащенные частотными преобразователями. Именно они стали одним из ключевых элементов модернизации.

Использование частотных преобразователей позволяет автоматически регулировать работу насосного оборудования в зависимости от фактической нагрузки. Такой подход помогает сократить потребление электроэнергии, оптимизировать эксплуатационные расходы предприятий и уменьшить износ оборудования, что, в свою очередь, продлевает срок его эксплуатации.

Еще одной особенностью решений стали полностью укомплектованные шкафы управления. Они имеют защиту от пыли и влаги, поэтому могут устанавливаться непосредственно в машинных залах без необходимости обустройства отдельных помещений. Это упрощает монтаж, сокращает затраты на установку и ускоряет ввод оборудования в эксплуатацию.

Какой эффект получили теплоснабжающие предприятия?

Внедрение современных систем управления позволило коммунальным предприятиям более гибко управлять работой насосного оборудования. Это не только способствует более экономному использованию электроэнергии, но и помогает снижать нагрузку на энергосистему, что особенно важно в условиях высокого спроса на электроэнергию.

Помимо экономического эффекта, модернизация имеет практическое значение для потребителей. Повышение стабильности работы оборудования снижает вероятность внеплановых отключений теплоснабжения и способствует более надежному функционированию всей системы.

Комментируя результаты проекта, генеральный директор Schneider Electric в Украине Михаил Бубнов подчеркнул:

Устойчивость и эффективность инфраструктуры теплоснабжения все больше зависит от технологий, которые ею управляют. Интеллектуальные системы, современное оборудование и автоматизация помогают оптимизировать энергопотребление и обеспечивать надежное теплоснабжение. Для нас важно внедрять технологии, которые улучшают жизнь людей сегодня и создают основу для устойчивого и инновационного развития Украины в будущем.

По его словам, именно автоматизация и цифровые технологии становятся важным инструментом повышения устойчивости критически важной инфраструктуры.

Почему такие проекты приобретают все большее значение?

Реализованный Schneider Electric проект стал примером сотрудничества бизнеса и коммунального сектора, направленного на модернизацию украинской инфраструктуры. Использование современных технологий управления позволяет коммунальным предприятиям эффективнее использовать ресурсы, сокращать эксплуатационные расходы и обеспечивать более стабильную работу систем теплоснабжения.

Schneider Electric является одним из мировых лидеров в сфере энергетических технологий, автоматизации и цифровизации. Компания разрабатывает решения для промышленности, инфраструктуры, дата-центров, коммерческой недвижимости и жилищного сектора, объединяя интеллектуальные устройства, программное обеспечение, системы на базе искусственного интеллекта и цифровые сервисы. Сегодня Schneider Electric работает более чем в 100 странах мира, объединяя около 160 тысяч сотрудников и более 1 миллиона партнеров.