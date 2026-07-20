До початку опалювального сезону 2025 – 2026 років компанія Schneider Electric завершила масштабний проєкт із модернізації систем теплопостачання в Україні. У межах ініціативи сучасне енергоефективне обладнання отримали теплопостачальні підприємства у 26 містах, що розташовані в Чернігівській, Черкаській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Київській областях. Про це повідомила сама компанія 24 Каналу.

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Як сучасні технології змінюють систему теплопостачання?

Основною метою проєкту стало підвищення надійності роботи теплової інфраструктури в період максимального навантаження. Завдяки модернізації підприємства змогли краще підготуватися до опалювального сезону, мінімізувати ризики аварійних зупинок обладнання та підвищити загальну ефективність роботи тепломереж.

У рамках проєкту Schneider Electric поставила сучасні шафи керування насосами та дуттьовими механізмами, оснащені частотними перетворювачами. Саме вони стали одним із ключових елементів модернізації.

Використання частотних перетворювачів дозволяє автоматично регулювати роботу насосного обладнання залежно від фактичного навантаження. Такий підхід допомагає скоротити споживання електроенергії, оптимізувати експлуатаційні витрати підприємств та зменшити зношування обладнання, що, своєю чергою, продовжує термін його експлуатації.

Ще однією особливістю рішень стали повністю укомплектовані шафи керування. Вони мають захист від пилу та вологи, тому можуть встановлюватися безпосередньо в машинних залах без необхідності облаштування окремих приміщень. Це спрощує монтаж, скорочує витрати на встановлення та пришвидшує введення обладнання в експлуатацію.

Який ефект отримали теплопостачальні підприємства?

Запровадження сучасних систем керування дозволило комунальним підприємствам більш гнучко управляти роботою насосного обладнання. Це не лише сприяє економнішому використанню електроенергії, а й допомагає знижувати навантаження на енергосистему, що особливо важливо в умовах високого попиту на електроенергію.

Крім економічного ефекту, модернізація має практичне значення для споживачів. Підвищення стабільності роботи обладнання зменшує ймовірність позапланових відключень теплопостачання та сприяє більш надійному функціонуванню всієї системи.

Коментуючи результати проєкту, генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов наголосив:

Стійкість і ефективність інфраструктури теплопостачання дедалі більше залежить від технологій, які ними керують. Інтелектуальні системи, сучасне обладнання та автоматизація допомагають оптимізувати енергоспоживання та забезпечувати надійне теплопостачання. Для нас важливо впроваджувати технології, які покращують життя людей сьогодні та створюють основу для стійкого й інноваційного розвитку України в майбутньому.

За його словами, саме автоматизація та цифрові технології стають важливим інструментом підвищення стійкості критичної інфраструктури.

Чому такі проєкти набувають дедалі більшого значення?

Реалізований Schneider Electric проєкт став прикладом співпраці бізнесу та комунального сектору, спрямованої на модернізацію української інфраструктури. Використання сучасних технологій керування дозволяє комунальним підприємствам ефективніше використовувати ресурси, скорочувати експлуатаційні витрати та забезпечувати стабільнішу роботу теплопостачання.

Schneider Electric є одним зі світових лідерів у сфері енергетичних технологій, автоматизації та цифровізації. Компанія розробляє рішення для промисловості, інфраструктури, дата-центрів, комерційної нерухомості та житлового сектору, поєднуючи інтелектуальні пристрої, програмне забезпечення, системи на базі штучного інтелекту й цифрові сервіси. Сьогодні Schneider Electric працює більш ніж у 100 країнах світу, об'єднуючи близько 160 тисяч співробітників та понад 1 мільйон партнерів.