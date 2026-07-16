Нужно ли платить за квартиру, если в ней не живешь?

Если в квартире установлены счетчики, необходимо обязательно ежемесячно подавать показания, даже если они не меняются, сообщает "Прикарпатьеоблэнерго".

Сделать это можно и дистанционно: через банковские приложения или онлайн-сервисы поставщиков. Для понимания:

если показатели не меняются, то оплата будет нулевой;

а если показатели не предоставляются, то поставщик может начать начислять плату по средним нормам потребления.

При отсутствии счетчиков стоимость коммунальных услуг определяется в зависимости от количества зарегистрированных в квартире людей, а не от фактического потребления. Чтобы не оплачивать воду, газ или другие услуги, нужно официально подтвердить, что жилье временно пустует.

Для этого необходимо:

обратиться в ОСМД или управляющую компанию, там оформляется акт о непроживании;

подать заявления поставщикам услуг (воды, газа, электроэнергии), а также обратиться в службу по вывозу бытовых отходов.

Отметим, что свое отсутствие необходимо будет подтвердить документально. Для этого подойдет, например, справка о статусе ВПЛ или заграничный паспорт с отметками о пересечении границы.

Напомним, что есть услуги, за которые нужно платить обязательно, даже если вы не живете в доме. Речь идет об содержании дома и придомовой территории. Также нужно будет оплачивать абонентскую плату за коммунальные услуги. Если дом подключен к сети, то придется платить и за централизованное отопление.