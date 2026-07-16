Чи треба платити за квартиру, якщо там не живеш?

Якщо у квартирі встановлено лічильники, потрібно обов'язково щомісячно подавати показники, навіть якщо вони не змінюються, повідомляє Прикарпаттяобленерго.

Зробити це можна і дистанційно: через банківські застосунки або онлайн-сервіси постачальників. Для розуміння:

якщо показники не змінюються, то оплата буде нульова;

а якщо показники не подаються, то постачальник може почати нараховувати плату за середніми нормами споживання.

За відсутності лічильників вартість комунальних послуг визначають залежно від кількості зареєстрованих у квартирі людей, а не від фактичного споживання. Щоб не оплачувати воду, газ чи інші послуги, потрібно офіційно підтвердити, що житло тимчасово пустує.

Для цього необхідно:

звернутися до ОСББ або керуючої компанії, там оформлюється акт про непроживання;

потрібно подати заяви постачальникам послуг (води, газу, електроенергії), а також звернутися до служби з вивезення побутових відходів.

Зауважимо, свою відсутність необхідно буде підтвердити документально. Для цього підійде, наприклад, довідка про статус ВПО чи закордонний паспорт із відмітками про перетин кордону.

Нагадаємо, є послуги за які треба платити обов'язково, навіть, якщо ви не живете в будинку. Йдеться про утримання будинку та прибудинкової території. Також потрібно буде сплачувати абонентську плату за комунальні послуги. Якщо будинок підключений до мережі, то доведеться платити і за централізоване опалення.