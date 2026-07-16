Чи треба платити за квартиру, якщо там не живеш?
Якщо у квартирі встановлено лічильники, потрібно обов'язково щомісячно подавати показники, навіть якщо вони не змінюються, повідомляє Прикарпаттяобленерго.
Зробити це можна і дистанційно: через банківські застосунки або онлайн-сервіси постачальників. Для розуміння:
- якщо показники не змінюються, то оплата буде нульова;
- а якщо показники не подаються, то постачальник може почати нараховувати плату за середніми нормами споживання.
За відсутності лічильників вартість комунальних послуг визначають залежно від кількості зареєстрованих у квартирі людей, а не від фактичного споживання. Щоб не оплачувати воду, газ чи інші послуги, потрібно офіційно підтвердити, що житло тимчасово пустує.
Для цього необхідно:
- звернутися до ОСББ або керуючої компанії, там оформлюється акт про непроживання;
- потрібно подати заяви постачальникам послуг (води, газу, електроенергії), а також звернутися до служби з вивезення побутових відходів.
Зауважимо, свою відсутність необхідно буде підтвердити документально. Для цього підійде, наприклад, довідка про статус ВПО чи закордонний паспорт із відмітками про перетин кордону.
Нагадаємо, є послуги за які треба платити обов'язково, навіть, якщо ви не живете в будинку. Йдеться про утримання будинку та прибудинкової території. Також потрібно буде сплачувати абонентську плату за комунальні послуги. Якщо будинок підключений до мережі, то доведеться платити і за централізоване опалення.