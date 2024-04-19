Это ложь: 5 мифов о наушниках, в которые вам стоит перестать верить

Пожалуй, большинство из нас имеет наушники, которыми пользуется ежедневно для прослушивания музыки и подкастов, просмотра фильмов или просто для изоляции от окружающих шумов и расслабления. Но даже вокруг такой обыденной вещи есть немало мифов, которые либо никогда не были правдой, либо перестали ею быть с развитием технологий. Вот 5 распространенных ложных утверждений о наушниках.

Полноразмерные наушники воспроизводят лучшие басы, чем те, что вставляются в ухо

Басы зависят от характеристик динамика, которые включают в себя как размер, так и качество динамика. Потребители, как правило, игнорируют последнее и сосредотачиваются только на размере. Поскольку размер динамика представляется единственным фактором, определяющим, насколько качественными будут басы, пользователи считают, что полноразмерные накладные наушники воспроизводят басы лучше, чем вкладыши или вакуумные модели.

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Логично думать, что 30-50-миллиметровые динамики в полноразмерных наушниках лучше воспроизводят басы, чем 8-15-миллиметровые динамики в маленьких наушниках-вкладышах. Это объясняет, почему производители наушников всегда стремятся подчеркнуть огромные динамики в своих маркетинговых материалах, тем самым частично тоже поддерживая этот миф.

Идея этого мифа заключается в том, что более крупные динамики якобы прогоняют больше воздуха и обеспечивают большую компрессию, необходимую для хороших басов. С другой стороны, маленькие ушные вкладыши имеют преимущество в том, что они плотно прилегают к ушной раковине, что позволяет лучше сжимать воздух. Тем не менее нет однозначного победителя в вопросе басов, говорят эксперты.

В любом случае вам не следует увлекаться чрезмерным количеством басов, поскольку это мешает сбалансированному звуковому профилю.



Два типа наушников / Коллаж 24 канала

Шумоподавление лучше, чем шумоизоляция

Правда в том, что это совершенно разные технологии, которые работают по-разному.

Шумоподавление осуществляется с помощью набора микрофонов на внешней стороне чашек наушников. Микрофоны улавливают окружающий шум и используют алгоритмы для создания ответа на этот шум. Когда на музыкальный сигнал посылается ответ такой же силы, окружающий шум как бы "отменяется" обратным равнозначным шумом (ответом).

Шумоизоляция не предусматривает никаких электронных процессов. Это делается просто за счет того, что материал ваших наушников (пена с эффектом памяти, кожа или сам корпус) физически блокирует окружающий шум. В этом процессе нет ничего такого, что делает его хуже шумоподавления. К тому же шумоизоляция работает для всех типов частот, в отличие от шумоподавления, которое лучше подходит для низкочастотных звуков.

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Позолоченные штекеры наушников имеют преимущество

Вокруг позолоченных разъемов возникло немало шума. Распространено мнение, что они улучшают звучание наушников.

Золотой цвет ничего не делает для штекера ваших наушников. Количество золота крайне незначительно и не имеет никакого влияния на звучание музыки. Эксперты утверждают, что единственная причина, в которой оно может быть полезным — это предотвращение появления ржавчины. Но даже в этом случае ежедневное использование со временем приведет к стиранию покрытия.



Позолоченные штекеры / Фото Vention

Полноразмерные наушники безопаснее для ваших ушей, чем наушники-вкладыши

Миф заключается в том, что поскольку наушники-вкладыши вставляются в ушной канал, а полноразмерные остаются снаружи, то последние безопаснее для ушей, чем первые. Это неправда. Любые из них могут быть вредными и в конечном итоге все зависит от того, как вы их используете.

ЛОР-специалисты утверждают, что длительное прослушивание на высокой громкости может негативно повлиять на ваши уши, независимо от того, какое устройство вы используете.

Хороший ANC приглушит все окружающие шумы

Активное шумоподавление идеально подходит для непрерывного статического шума частотой до 1000 герц. Оно поможет приглушить грохот самолета или двигателя в метро.

Внезапные, высокочастотные звуки или быстро меняющиеся звуки, все равно пройдут сквозь фильтр. Если вы слышите телефонный звонок рядом с вами, это не значит, что ANC ваших наушников не эффективна.