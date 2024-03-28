Опубликован список TikTok-каналов, которые распространяют российскую пропаганду

Центр противодействия дезинформации публикует обновленные списки каналов, которые использует Россия для распространения дезинформации. Среди них и крупные пропагандистские СМИ, и личные страницы так называемых журналистов, блогеров и политиков.

Их лучше заблокировать

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, список поможет избежать каналов, которые являются инструментом распространения враждебной дезинформации и манипуляций.

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Эти каналы обычно распространяют российские так называемые новости, заявления российских властей, разжигают панические настроения среди украинцев, рассказывая о том, что Украина вот-вот проиграет, и прочее.

В списке можно найти "РИА-Новости", "Вести.ру", "ТАСС", Раша Тудей", "Известия", каналы пропагандиста Соловьева, а также немало каналов, которые ведутся на украинском языке, распространяя пророссийские нарративы под видом личного мнения "обычного человека".



Вредные TikTok-каналы / Фото Центра противодействия дезинформации



Вредные TikTok-каналы / Фото Центра противодействия дезинформации

Интересно, что часто такие каналы имеют в своих названиях слово "Украина", чтобы привлекать больше пользователей. Однако нужно помнить, что не стоит доверять неизвестным страницам, даже если они ведутся не анонимно и выглядят очень патриотичными. Такие аккаунты используют методы психологического воздействия, чтобы провоцировать эмоции и привлекать ваше внимание, а затем продвигать лживые заявления, манипулировать фактами.

Источником информации лучше выбирать прежде всего официальные источники – страницы представителей власти, государственных органов, правоохранительных органов, – а также надежных СМИ.

Центр противодействия дезинформации также напоминает, что в случае обнаружения канала, которого нет в списке, о нем можно сообщить на электронную почту -