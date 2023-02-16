Редкие невиданные кадры обломков "Титаника" до сих пор обнародовали для общественности

Редкие видеокадры обломков "Титаника" были сняты Океанографическим институтом Вудс-Хоула (WHOI) спустя всего несколько месяцев после обнаружения остатков корабля в 1985 году. Большая часть этих кадров ранее не публиковалась. На видео зафиксирован момент, когда люди впервые увидели "Титаник" с момента его гибели в 1912 году.

"Титаник" был крупнейшим океанским лайнером на момент своего первого рейса из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. 14 апреля 1912 года "Титаник" столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул, погибло более 1500 человек. Гибель "Титаника" шокировала мир и вызвала возмущение из-за отсутствия спасательных шлюпок на борту.

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С момента обнаружения обломков несколько документальных фильмов о "Титанике" показали кадры с места катастрофы. Однако новый релиз впервые позволяет увидеть полное не обработанное и неразрезанное видео "Титаника", когда его впервые увидели после обнаружения.

80-минутное видео из неразрезанных кадров демонстрирует корабль, лежащий на дне Атлантики на глубине 3,22 километра под поверхностью. Видео содержит много знаковых сцен, и зрители могут увидеть "Титаник" таким, каким они его никогда раньше не видели.

"Титаник" на дне океана: смотрите видео

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Обнаружение "Титаника"

В 1985 году команда из WHOI и Французского национального института океанографии нашла затонувший корабль, разбитый на две части, юго-восточнее канадского Ньюфаундленда. Титаник считался почти неприступным, когда его строили, но его гибель стала одной из самых позорных морских катастроф в истории.