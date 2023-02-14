В 1495 году датский король Ганс пришвартовал свой корабль "Грибшунден" у берегов Швеции, готовясь ко встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Его план заключался в том, чтобы заключить соглашение, которое дало бы ему контроль над Швецией. К сожалению для Ганса и многих членов его команды, корабль загорелся и затонул. На судне было много товаров, достойных такого богатого и могущественного человека. Утрата корабля привела к изменению планов: вскоре после этого Ганс напал на Швецию и завоевал страну вместо того, чтобы вести переговоры.

Интересно В испанском лесу нашли руины крепости периода раннего средневековья

Что нашли на корабле

Обломки корабля были найдены еще в 1960-х и в последующие годы изучались морскими археологами, хоть и не слишком тщательно. Новое исследование показало, что упущено нечто важное: контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом. По оценкам, там более 3000 образцов.

Внутри обнаружили такие специи, как мускатный орех, гвоздику, горчицу, укроп, шафран, имбирь, горошины перца и миндаль .

. Некоторые из специй прибыли даже из Индонезии, что позволяет предположить, что король Ганс развил широкую торговую сеть.

Ученые также нашли сушеную ежевику, малину, виноград и лен .

. Обнаружили и одно несъедобное растение, белену, которую в прошлом использовали как лекарство.



Черный перец с затонувшего корабля Gribshunden / Фото PLOS ONE



Шафран с места кораблекрушения / Фото PLOS ONE

Исследователи отмечают, что образцы растений были в отличном состоянии из-за уникальных условий, в которых лежал корабль – в холодной и малосоленой части Балтийского моря.