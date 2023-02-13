Остатки древней постройки с некогда огромной оборонительной стеной обнаружили в густом лесу в северо-западном регионе Галисии, Испания. После строительства ее использовали в течение следующих 200 лет.

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Что известно о находке

Команда обнаружила крепость на вершине холма с помощью лидара – прибора для определения расстояния. Этот метод ежесекундно посылает сотни тысяч лазерных импульсов из самолета в землю, а затем измеряет время их возвращения назад. Таким образом формируется карта рельефа.

Крепость имела площадь близко 10 гектаров и была окружена 30 башнями и оборонительной стеной протяженностью около 1,2 километра .

и была окружена . Вероятно, она была построена для защиты от германских захватчиков после того, как римский контроль над регионом упал.

Местные жители считали, что Кастро Валенте (переводится как "Храбрая крепость") построили в IX веке до нашей эры кельты, которых на латыни звали "Каллаеци". Поэтому ученые и искали на этом месте более древнее сооружение. Однако археологи говорят, что испанская крепость может быть построена на ее вершине. Поэтому им еще предстоит провести раскопки, чтобы выяснить, действительно ли это так.

Поэтому им еще предстоит провести раскопки, чтобы выяснить, действительно ли это так. Другое кельтское племя, которое называлось Астур, обитало на востоке, в нынешнем испанском регионе Астурия.

В I веке до нашей эры каллаеци и астуры сформировали "культуру Кастро" и построили систему укрепленных поселений на вершинах холмов. Современная Галисия заполнена их развалинами.



Остатки крепости / Фото Castelos no Aire

Когда археологи начали исследовать это место, они думали, что Кастро Валенте был укрепленным кельтским поселением. Но вскоре нашли доказательства того, что структура была гораздо большей, чем они ожидали. Ее строили методами, которые не использовались в железном веке. Археологические раскопки "продолжали предоставлять данные, указывающие на постримское время".



Одна из найденных на месте структур / Фото Castelos no Aire

Планировка крепости, ее конструкция и найденные там фрагменты керамики свидетельствуют, что она была построена после того, как Римская империя потеряла контроль над регионом примерно в начале пятого века нашей эры, когда Испанию захватили германские племена. Галисия отошла к народу Суэви (или Суэби), происходившему из региона реки Эльба на территории современных Германии и Чехии. Крепость, похоже, была построена местными для защиты.

Но крепость, похоже, была покинута примерно через 200 лет. Возможно, потому, что в ней больше не было нужды.

Будущие исследования могут раскрыть больше.