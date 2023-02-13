Залишки древньої споруди з колись величезною оборонною стіною виявили в густому лісі в північно-західному регіоні Галісії, Іспанія. Після будівництва її використовували протягом наступних 200 років.

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Що відомо про знахідку

Команда знайшла фортецю на вершині пагорба за допомогою лідара – приладу для визначення відстані. Цей метод щосекунди посилає сотні тисяч лазерних імпульсів з літака до землі, а потім вимірює час їхнього повернення назад. Таким чином формується карта рельєфу.

Фортеця мала площу близько 10 гектарів і була оточена 30 вежами й оборонною стіною довжиною близько 1,2 кілометра .

і була оточена . Імовірно, її збудували для захисту від германських загарбників після того, як римський контроль над регіоном упав.

Місцеві жителі вважали, що Кастро Валенте (перекладається як "Хоробра фортеця") побудували в IX столітті до нашої ери кельти, яких латиною звали "Каллаеци". Тому вчені й шукали на цьому місці більш давню споруду. Однак археологи кажуть, що іспанська фортеця може бути побудована на її вершині , тому їм ще належить провести розкопки, щоб з'ясувати, чи дійсно це так.

, тому їм ще належить провести розкопки, щоб з'ясувати, чи дійсно це так. Інше кельтське плем'я, яке називалося Астур, жило на сході, в нинішньому іспанському регіоні Астурія.

У I столітті до нашої ери каллаеци та астури сформували "культуру Кастро" й розбудували систему укріплених поселень на вершинах пагорбів. Сучасна Галісія заповнена їхніми руїнами.



Залишки фортеці / Фото Castelos no Aire

Коли археологи почали досліджувати це місце, вони також думали, що Кастро Валенте був укріпленим кельтським поселенням. Але незабаром знайшли докази того, що структура була набагато більшою, ніж вони очікували. Її будували методами, які не використовувалися в залізній добі. Археологічні розкопки "продовжували надавати дані, які вказують на постримський час".



Одна зі знайдених на місці структур / Фото Castelos no Aire

Планування фортеці, її конструкція та знайдені там фрагменти кераміки свідчать про те, що вона була збудована після того, як Римська імперія втратила контроль над регіоном приблизно на початку п'ятого століття нашої ери, коли Іспанію захопили германські племена. Галісія відійшла до народу Суеві (або Суебі), який походив з регіону річки Ельба на території сучасних Німеччини та Чехії. Фортеця, схоже, була побудована місцевими жителями для захисту.

Але фортеця, схоже, була покинута приблизно через 200 років. Можливо, тому, що в ній більше не було потреби.

Майбутні дослідження можуть розкрити більше.