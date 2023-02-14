У 1495 році данський король Ганс пришвартував свій корабель "Грібшунден" біля берегів Швеції, готуючись до зустрічі зі шведським правителем Стеном Стуре Старшим. Його план полягав у тому, щоб укласти угоду, яка дала б йому контроль над Швецією. На жаль для Ганса і багатьох членів його команди, корабель загорівся і затонув. На судні було багато товарів, гідних такої багатої та могутньої людини. Втрата корабля призвела до зміни планів: незабаром після цього Ганс напав на Швецію і завоював країну замість того, щоб вести переговори.

Цікаво В іспанському лісі знайшли руїни фортеці періоду раннього середньовіччя

Що знайшли на кораблі

Уламки корабля були знайдені ще в 1960-х і в наступні роки вивчалися морськими археологами, хоч і не дуже ретельно. Нове дослідження показало, що упущено дещо важливе: контейнери з рослинним матеріалом, що добре зберігся. За оцінками, там понад 3000 зразків.

Всередині виявили такі спеції, як мускатний горіх, гвоздику, гірчицю, кріп, шафран, імбир, горошини перцю і мигдаль .

. Деякі зі спецій прибули навіть з Індонезії, що дає змогу припустити, що король Ганс розвинув широку торговельну мережу.

Учені також знайшли сушену ожину, малину, виноград і льон .

. Виявили й одну неїстівну рослину, блекоту, яку в минулому використовували як ліки.



Чорний перець із затонулого корабля Gribshunden / Фото PLOS ONE



Шафран з місця корабельної аварії / Фото PLOS ONE​

Дослідники зазначають, що зразки рослин були у відмінному стані через унікальні умови, в яких лежав корабель, – у холодній і малосолоній частині Балтійського моря.