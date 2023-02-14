У 1495 році данський король Ганс пришвартував свій корабель "Грібшунден" біля берегів Швеції, готуючись до зустрічі зі шведським правителем Стеном Стуре Старшим. Його план полягав у тому, щоб укласти угоду, яка дала б йому контроль над Швецією. На жаль для Ганса і багатьох членів його команди, корабель загорівся і затонув. На судні було багато товарів, гідних такої багатої та могутньої людини. Втрата корабля призвела до зміни планів: незабаром після цього Ганс напав на Швецію і завоював країну замість того, щоб вести переговори.
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Що знайшли на кораблі
Уламки корабля були знайдені ще в 1960-х і в наступні роки вивчалися морськими археологами, хоч і не дуже ретельно. Нове дослідження показало, що упущено дещо важливе: контейнери з рослинним матеріалом, що добре зберігся. За оцінками, там понад 3000 зразків.
- Всередині виявили такі спеції, як мускатний горіх, гвоздику, гірчицю, кріп, шафран, імбир, горошини перцю і мигдаль.
- Деякі зі спецій прибули навіть з Індонезії, що дає змогу припустити, що король Ганс розвинув широку торговельну мережу.
- Учені також знайшли сушену ожину, малину, виноград і льон.
- Виявили й одну неїстівну рослину, блекоту, яку в минулому використовували як ліки.
Чорний перець із затонулого корабля Gribshunden / Фото PLOS ONE
Шафран з місця корабельної аварії / Фото PLOS ONE
Дослідники зазначають, що зразки рослин були у відмінному стані через унікальні умови, в яких лежав корабель, – у холодній і малосолоній частині Балтійського моря.