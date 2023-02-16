"Титанік" був найбільшим океанським лайнером на момент свого першого рейсу з Саутгемптона, Англія, до Нью-Йорка. 14 квітня 1912 року "Титанік" зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані і затонув, загинуло понад 1 500 осіб. Загибель "Титаніка" шокувала світ і викликала обурення через відсутність рятувальних шлюпок на борту.

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З моменту виявлення уламків кілька документальних фільмів про "Титанік" показали кадри з місця катастрофи. Однак новий реліз вперше дає змогу побачити повне не оброблене та нерозрізане відео "Титаніка" коли його вперше побачили після виявлення.

80-хвилинне відео з нерозрізаних кадрів демонструє корабель, який лежить на дні Атлантики на глибині 3,22 кілометра під поверхнею. Відео містить багато знакових сцен, і глядачі мають можливість побачити "Титанік" таким, яким вони його ніколи раніше не бачили.

"Титанік" на дні океану: дивіться відео

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Виявлення "Титаніка"

У 1985 році команда з WHOI та Французького національного інституту океанографії знайшла затонулий корабель, розбитий на дві частини, на південний схід від канадського Ньюфаундленду. Титанік вважався майже неприступним, коли його будували, але його загибель стала однією з найганебніших морських катастроф в історії.