Дослідники виявили, що у хлопчика був незвичайний череп із захворюванням, відомим як скафоцефалія, що означало, що його череп занадто рано зрісся, внаслідок чого голова росла назад, а не вбік. Хлопчик також був низьким для свого віку.

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Останки "хлопчика з Вісте" / Фото Oscar Nilsson

Що відомо про хлопчика

На момент смерті підлітку було близько 15 років.

Він мав зріст лише 1,25 метра.

Попри свою унікальну зовнішність, останки хлопчика вказують на те, що він був здоровим і добре вгодованим.

У печері, де були знайдені його останки, містилося багато решток тварин, що вказує на достатній запас їжі.

На місці також були знайдені кухонні відходи, кістяні прикраси та рибальські знаряддя, що свідчить про те, що там жили, працювали і готували їжу стародавні люди.

Для створення реконструкції судовий художник Оскар Нільссон спирався на два сканування черепа за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), що дозволило йому створити 3D-друковану пластикову репліку. Він також покладався на виміри сучасних північноєвропейських 15-річних хлопчиків, щоб оцінити товщину тканин обличчя.



Реконструкція обличчя хлопчика, що жив 8300 років тому / Фото Oscar Nilsson

Реконструкція зображує хлопчика з вудкою в руках, одягненого в туніку з вичиненої і засмаленої лосиної шкіри, зі шкурами лосося на талії і сумкою на поясі, які були знайдені на археологічній ділянці.



Реконструкція тіла "хлопчика з Вісте" / Фото Oscar Nilsson

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На виставці також представлені виготовлені хлопчиком хребці лосося та намисто з розбитих черепашок. Хоча точна причина смерті хлопчика залишається невідомою, його реконструйована подоба дає змогу зазирнути в життя хлопчика епохи мезоліту, який жив у Норвегії понад 8 000 років тому. Реконструкція нагадує глядачам, що, попри відмінності між сучасністю і минулим, базові потреби людей, такі як їжа і житло, залишаються незмінними.