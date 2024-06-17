Стартап разработал электровелосипеды на водородных топливных элементах с возможностью быстрой заправки

Компания HydroRide Europe AG представила электровелосипеды на водородных топливных элементах, которые можно "подзарядить" за считанные секунды. Эта инновация появилась на фоне бурного спроса мирового рынка на электровелосипеды, который, по прогнозам, достигнет почти 120 миллиардов долларов США к 2030 году.

В основе инновационной системы лежит компактный водородный генератор, способный производить 20 граммов водорода из 200 миллилитров очищенной воды примерно за пять-шесть часов. Этот генератор может питаться от солнечных панелей, что делает процесс производства водорода более экологичным, хотя конкретные показатели эффективности остаются нераскрытыми.

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Как все это работает

Произведенный водород хранится в 25-сантиметровом контейнере, похожем на бутылку, с внутренним давлением 1 МПа. Этот контейнер помещается в раме электробайка HYRYD, питая 180-ваттный топливный элемент, который обеспечивает запас хода до 60 километров.



Генератор и контейнер для водорода / Фото HydroRide

Заправка происходит впечатляюще быстро: замена использованного водородного контейнера на новый занимает всего от 3 до 10 секунд, что значительно сокращает время простоя по сравнению с обычной зарядкой аккумулятора.

Текущая линейка электробайков HydroRide сочетает низкоподвесную модель для пригородных поездок, спортивный вариант и компактный трехступенчатый складной городской велосипед весом 19,5 килограммов. Все модели оснащены двигателями на задней втулке, позволяющие развивать скорость до 23 км/ч, и дисковыми тормозами для надежного торможения.



Линейка электровелосипедов HYRYD / Фото HydroRide

Кроме индивидуальных электровелосипедов, HydroRide разрабатывает станцию для замены контейнеров, предназначенную для операторов автопарков. Эта станция работает подобно станциям замены аккумуляторов Gogoro: велосипедист может обменять истощенный водородный контейнер на полностью заряженный на станции замены, которая заправляет пустой контейнер с помощью солнечной энергии.

Бизнес-модель HydroRide ориентирована на арендное предпринимательство, а не на прямые продажи потребителям. Такой подход может привести к распространению схем совместного использования велосипедов на базе HYRYD по всей Европе, что потенциально трансформирует городские поездки и стимулировать компании предлагать эти электровелосипеды как часть программ "оставь машину дома" для своих сотрудников.

Кроме того, на горизонте появился электросамокат на топливных элементах, что расширяет инновационные решения HydroRide в сфере мобильности.

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Продукты компании, работающие на водороде, недавно привлекли внимание на выставке MicroMobility в Амстердаме. Сейчас HydroRide готовится к демонстрации своих предложений на выставке Eurobike во Франкфурте, запланированной на 3 июля, где она стремится еще больше завоевать рынок городской мобильности своими передовыми технологиями.