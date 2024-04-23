Стартап представил щит-невидимку, который способен по-настоящему спрятать

Британский стартап Invisibility Shield Co., известный своими инновационными технологиями, объявил о выпуске своей последней линейки продуктов, включая долгожданный Invisibility Shield 2.0. Опираясь на успех своей первой кампании на Kickstarter, которая стартовала более двух лет назад, компания теперь предлагает более крупные размеры своего новаторского изобретения.

Щит-невидимка, напоминающий плоский кусок картона, использует передовую технологию изгиба света, чтобы скрыть находящиеся за ним объекты,, от посторонних глаз. Манипулируя траекторией света, щит создает иллюзию невидимости, делая все, что находится за ним, невидимым для наблюдателя пятном.

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С появлением модели 2.0 компания Invisibility Shield Co. стремится удовлетворить более широкий спектр применений. Самая большая версия достигает впечатляющих 1,8 метра, способна скрыть нескольких людей, стоящих бок о бок. Хотя щит и не идеален, он предлагает уникальное решение для сценариев, требующих незаметного продвижения или скрытия.

Несмотря на ограничения, пользователи уже нашли творческие способы применения "Щита невидимости". От развлекательных мероприятий, таких как пейнтбол и сценическая магия, до практических применений, таких как наблюдение за дикой природой, устройство привлекает внимание своей универсальностью.



Щит-невидимка действительно спрячет вас / Фото Invisibility Shield Co.

Цены на новую линейку начинаются от 66 долларов за "мини" щит размером примерно 12 на 8 дюймов. На большие модели, такие как Megashield, которые могут вместить несколько человек, цены начинаются с почти 1000 долларов.

На Kickstarter компания собрала, значительно превысив свою первоначальную цель финансирования.

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Хотя щит-невидимка не может обеспечить камуфляж военного уровня, он является интересным вариантом для различных рекреационных и практических целей.