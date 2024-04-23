Щит-невидимка, що нагадує плаский шматок картону, використовує передову технологію вигину світла, щоб приховати об'єкти, які знаходяться за ним, від сторонніх очей. Маніпулюючи траєкторією світла, щит створює ілюзію невидимості, роблячи все, що знаходиться за ним, невидимою для спостерігача плямою.

Читайте на сайті Вчені перетворили золото на напівпровідник: допоміг древній рецепт японських ковалів

З появою моделі 2.0 компанія Invisibility Shield Co. прагне задовольнити ширший спектр застосувань. Найбільша версія сягає вражаючих 1,8 метра, здатна приховати кількох людей, що стоять пліч-о-пліч. Хоча щит і не ідеальний, він пропонує унікальне рішення для сценаріїв, що вимагають непомітного просування або приховування.

Попри обмеження, користувачі вже знайшли творчі способи застосування "Щита невидимості". Від розважальних заходів, таких як пейнтбол і сценічна магія, до практичних застосувань, таких як спостереження за дикою природою, пристрій привертає увагу своєю універсальністю.



Щит-невидимка справді заховає вас / Фото Invisibility Shield Co.

Ціни на нову лінійку починаються від 66 доларів за "міні" щит розміром приблизно 12 на 8 дюймів. На більші моделі, такі як Megashield, які можуть вмістити кілька людей, ціни починаються з майже 1000 доларів.

Цікавий факт! На Kickstarter компанія зібрала 182 500 доларів, значно перевищивши свою початкову мету фінансування.

Дивіться також У Гарварді розробили "розумну рідину", поведінку якої можна запрограмувати

Хоча щит-невидимка не може забезпечити камуфляж військового рівня, він є цікавим варіантом для різноманітних рекреаційних та практичних цілей.