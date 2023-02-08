У Юпитера нашли 12 новых спутников

Теперь официально: У Юпитера больше всего спутников в Солнечной системе. Двенадцать новых, которые только что подтвердили, доводят их общее количество до 92, что превышает 83 спутника у Сатурна.

Юпитер и без того был "королем" Солнечной системы из-за своих габаритов, а теперь получил еще один повод называться рекордсменом.

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Детали исследования

Новые спутники небольшие, от 1 до 3,2 километра в диаметре.

У большинства из них широкие орбиты.

Девять из 12 спутников тратят более 550 дней, чтобы вращаться вокруг газового гиганта.

Эти дальние объекты также вращаются вокруг Юпитера в ретроградном движении, то есть двигаются в направлении, противоположном вращению Юпитера.

По словам обнаружившего их исследователя, когда-то они были астероидами, а впоследствии попали под действие гравитации планеты.

Спутники были открыты в 2021 и 2022 годах Скоттом Шеппардом, астрономом из Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия. Он сообщил о своих находках в Центр малых планет Международного астрономического союза, отслеживающий все сообщения о малых телах в Солнечной системе. Прежде чем официально подтвердить существование спутников, следовало отследить их полные орбиты. Теперь все 12 официально подтверждены.

Самыми известными естественными спутниками Юпитера являются четыре галилеевых спутника, названные в честь астронома Галилео Галилея, открывшего их в 1610 году. К ним относятся:

Ио, с его лавовыми озерами и огромными извержениями вулканов;

Европа с ее ледяной оболочкой и внутренним водным океаном;

Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе (по данным NASA, он больше Меркурия);

Каллисто, наиболее покрытый кратерами спутник в Солнечной системе.

В этом году аппарат Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer должен стартовать к газовому гиганту, чтобы исследовать эти четыре спутника, а в 2024 году планируется запуск аппарата Europa Clipper, который должен ближе познакомиться с Европой.