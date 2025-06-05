Ютубер собрал настоящую лазерную пушку, которая поджигает предметы

Американский инженере ютубер Дрейк Энтони, известный как Styropyro, собрал портативную лазерную пушку, которая настолько мощная, что может поджигать предметы с расстояния. В новом видео он показал свою разработку переделанный радар скорости, внутри которого он разместил комплектующие лазера сомнительного происхождения из Китая.

Устройство генерирует настолько интенсивный луч голубого света, что способен расплавить монету, пробить пластиковую чашку, мгновенно лопнуть воздушный шарик, зажечь спички и свечи, рассказывает 24 Канал.

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Установка дополнительной оптики сделала лазер еще мощнее благодаря концентрации луча. Инженеру удалось зажечь цинковую оболочку монеты, после чего остался шлейф оксида цинка.

Результат удивил даже самого изобретателя.

Я делал много сумасшедших опытов с монетами: растворял их в кислоте, обрабатывал цианидом, пропускал через них 1000 ампер, бил другими лазерами – и ни разу не смог их поджечь,

– рассказывает он в видео.

В другом эксперименте Энтони с помощью той же лазерной пушки сумел сварить два лезвия бритвы, а также создать искусственные рубины, сфокусировав луч на смеси оксида алюминия с люмиевым порошком в керамической посуде.

Лазерная пушка в действии – смотрите видео:

Впрочем, работа с таким мощным оружием требует особых мер безопасности. По словам блогера, мощность его устройства достигает 250 ватт, что в 500 раз превышает предел самого высокого класса опасности для лазеров.

"Всего 0,2% от мощности этого лазера достаточно, чтобы вызвать мгновенную слепоту или воспламенение", – объяснил он.

В конце видео Энтони также обратил внимание на риски, связанные с лазерными указателями, которые можно свободно приобрести онлайн – многие из этих инструментов или игрушек вы могли видеть в TikTok или Shorts. Значительная часть таких игрушек превышают разрешенные пределы и представляют серьезную угрозу для людей.

Напомним, что полноценное лазерное оружие сегодня активно развивается и тестируется в частности для борьбы с дронами и ракетами. Так в начале года Великобритания провела успешные испытания собственного лазерного оружия. Собственные разработки имеют также Китай и Соединенные Штаты, а Украина уже применяет собственное лазерное оружие на полях боя.