Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: когда ждать и есть ли угрозы

Гигантский астероид 2024 ON, размером примерно с небоскреб, приблизится к Земле в следующий вторник. NASA классифицирует его как "потенциально опасный", но есть ли причины бояться?

Как это будет

Астероид имеет приблизительный диаметр от 220 до 480 метров. Он пролетит мимо Земли со скоростью 31 933 километров в час, что примерно в 26 раз превышает скорость звука. При максимальном сближении астероид пройдет на расстоянии около 1 миллиона километров, что примерно в 2,6 раза превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Поэтому так, волноваться о каких-либо последствиях для планеты не стоит.

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Отметим, что NASA классифицирует все объекты, которые проходят на расстоянии меньшем, чем 0,05 астрономических единиц (примерно 7,5 миллиона километров), как потенциально опасные. Такой статус присваивают даже тогда, когда известно, что объект точно не столкнется с нашей планетой. Таким подходом ученые оставляют вероятность изменения условий – например, астероид может столкнуться с другим камнем в космосе и изменить свою траекторию.

1 миллион километров по космическим меркам – это невероятно близкое расстояние, но все же этого достаточно, чтобы землянам не нужно было волноваться за свои жизни.

Земля и астероиды

NASA отслеживает местонахождение и орбиты примерно 28 000 астероидов, следя за ними с помощью Системы последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS), состоящей из четырех телескопов, которые сканируют все ночное небо каждые 24 часа.

Агентство оценило траектории всех этих околоземных объектов в длительной перспективе и говорит, что Земле не грозит апокалиптическое столкновение по крайней мере в течение следующих 100 лет.

А что, если

Но предположим, что условия изменятся. Например, 2024 ON таки изменит свою орбиту, что является настолько маловероятным, что почти невозможным. Что тогда? Ученые говорят, что столкновение этого объекта с Землей не вызовет катастрофического события, как то, что произошло с динозаврами. Но это не значит, что его последствия не будут ощутимыми.

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Смотрите прямую трансляцию

Для тех, кому интересно проследить за курсом 2024 ON, когда он будет пролетать мимо нашей планеты, проект "Виртуальный телескоп" будет показывать прямую трансляцию его пути, начиная с 00:30 в воскресенье, 15 сентября. Вы можете установить напоминание ниже, но максимальное сближение ожидается только во вторник.