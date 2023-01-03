Ее видели еще неандертальцы: древняя комета летит к Земле и ее можно будет увидеть в январе

В 2023 году земляне смогут увидеть комету невооруженным глазом. Особенность этого небесного тела состоит в том, что в последний раз ее могли видеть неандертальцы. Возраст кометы оценивают в 50 000 лет.

Комета C/2022 E3 (ZTF) будет достаточно яркой, чтобы заметить ее невооруженным глазом на ночном небе. Объект пролетит между Землей и Солнцем уже в январе 2023 года.

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Пока хвостатый космический путешественник пересекает внутреннюю часть Солнечной системы. Максимальное приближение к Солнцу, или перигелий, состоится 12 января, а затем комета пролетит мимо Земли, совершив ближайший пролет мимо нашей планеты между 1 и 2 февраля.

Как увидеть комету

Если комета продолжит ярче так же, как сейчас, ее можно будет увидеть в темном небе невооруженным глазом. Это трудно предсказать для комет, но даже если C/2022 E3 (ZTF) потускнеет, ее все равно можно увидеть в бинокль или телескоп в течение нескольких дней после ее максимального сближения.

Наблюдатели в Северном полушарии Земли смогут найти комету в утреннем небе, когда она будет двигаться в направлении северо-запада в течение января.

Для наблюдателей Южного полушария C/2022 E3 (ZTF) станет видимым в начале февраля 2023 года.

Комету следует искать, когда Луна будет тусклой и 21 января один из лучших дней, если позволят погодные условия. Комета C/2022 E3 (ZTF) во время максимального сближения будет находиться в созвездии Верблюда.

Подробнее о комете C/2022 E3 (ZTF)

По данным Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), период кометы составляет около 50 000 лет. Это означает, что до того, как она приблизилась к Солнцу на расстояние около 160 миллионов километров 12 января и 42 миллиона километров к Земле 2 февраля, последний раз она подходила так близко еще в период верхнего палеолита на Земле.

Это значит, что последними людьми, которые могли заметить C/2022 E3 (ZTF), были ранние гомо сапиенсы, жившие во время последнего ледникового периода. Так же можно сказать и о последних неандертальцах, поскольку этот вид вымер примерно через 10 000 лет после последнего перигелия C/2022 E3 (ZTF).

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Открытие кометы

Конечно, неандертальцы и ранние люди не знали, что такое C/2022 E3 (ZTF), и комета была идентифицирована гораздо позже последнего ледникового периода. Комета была подмечена широкоугольной камерой наблюдения на Цвикском переходном объекте в начале марта 2022 года.

Объект сначала выглядел как астероид. Впоследствии C/2022 E3 (ZTF), в то время находившаяся на орбите Юпитера, стала ярче, как это свойственно кометам.

На текущих изображениях C/2022 E3 (ZTF) видна ее запятая, окружающая гало из газа и пыли, светящаяся зеленоватым оттенком, и длинный, но слабый кометный хвост, отходящий от основного тела.