Экипаж Artemis 2 возвращается на Землю: как будет проходить посадка и где смотреть трансляцию
- Экипаж Artemis 2 завершит миссию приводнением в Тихом океане вблизи Калифорнии 10 апреля по американскому времени.
- Прямую трансляцию возвращения организует NASA на своей платформе NASA+, YouTube-канале, а также через стриминги на Netflix и других платформах.
Миссия Artemis 2 вышла на финишную прямую –экипаж корабля Orion завершает 10-дневный полет вокруг Луны и готовится к возвращению на Землю. Впереди самый рискованный этап миссии: вхождение в атмосферу и приводнение в Тихом океане. Рассказываем, как это будет происходить и где будет транслироваться финал исторической миссии.
Как будет проходить возвращение Artemis 2?
После облета Луны корабль Orion взял курс на Землю и сейчас готовится к финальной фазе миссии, отмечает 24 Канал. Она традиционно считается самой опасной, ведь включает вхождение в атмосферу на гигантской скорости.
Капсула с четырьмя астронавтами войдет в атмосферу Земли примерно со скоростью около 40 тысяч км/ч. В этот момент корпус корабля нагреется до температуры более 2700 °C, а всю работу по защите экипажа возьмет на себя теплозащитный экран, объясняет New York Post.
После прохождения самого горячего участка начнется этап торможения. Orion постепенно снизит скорость и выпустит систему из 11 парашютов, которые замедлят падение до безопасного уровня перед приводнением.
Финальная точка – Тихий океан вблизи побережья Калифорнии, неподалеку от города Сан-Диего, как отмечается на сайте NASA.. Приводнение ожидается вечером 10 апреля по американскому времени. В Украине это будет происходить уже 11 апреля в 03:07.
Сразу после посадки начнется масштабная спасательная операция. Водолазы ВМС США доберутся до капсулы, помогут астронавтам покинуть корабль и доставят их вертолетом на десантный корабль USS John P. Murtha. Там экипаж пройдет первичное медицинское обследование, после чего его отправят в Космический центр Джонсона в Хьюстоне.
Где смотреть возвращение Artemis 2
Прямую трансляцию возвращения миссии организует NASA. Эфир стартует примерно за полтора часа до приводнения – в 6:30 вечера по восточному времени США (около 01:30 по Киеву).
Посмотреть трансляцию можно сразу на нескольких платформах:
В частности, Netflix интегрирует прямой эфир NASA+, где будут показывать не только сам момент приводнения, но и подготовку спасательной операции и комментарии специалистов.