Не работает сенсорный экран на смартфоне: как исправить ситуацию

Когда сенсорный экран перестает реагировать на прикосновения, это может быстро разочаровать, особенно если вам нужно воспользоваться смартфоном прямо сейчас. К счастью, это не всегда свидетельствует о поломке телефона и есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы решить проблему самостоятельно.

Конечно, если очевидно понятно, что без ремонта не обойтись, смартфон лучше сразу отнести в сервисный центр. Однако, если все должно было бы работать, но это не так, Техно 24 рекомендует сначала испытать несколько советов, которые могут вам помочь.

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Перезапуск устройства

Часто самое простое решение является самым эффективным. Перезагрузка устройства – это первый шаг в решении проблемы с сенсорным экраном, который не реагирует на прикосновения.

Перезагрузка может устранить любые временные сбои в системе, перезапустить ее внутренние процессы и, возможно, исправить сенсорную функциональность. Это простое решение является отличной отправной точкой, прежде чем переходить к более сложным вариантам.

Как починить неработающий сенсорный экран

Если перезагрузка не решила проблему, есть еще несколько шагов, которые можно сделать, чтобы попытаться восстановить функциональность сенсорного экрана. Эти решения варьируются от простых методов очистки до более сложных способов устранения неполадок.

Очистка сенсорного экрана и защитного покрытия

Загрязненный экран или поврежденная защитная пленка могут препятствовать правильной работе сенсорного экрана. Чтобы исправить это:

Вымойте руки, чтобы избежать попадания грязи на экран.

Протрите экран сухой или слегка влажной безворсовой тканью.

Снимите защитную пленку, поскольку попавшая под нее грязь,, или поврежденная пленка могут повлиять на чувствительность экрана. После снятия очистите экран, если это необходимо.

Высушите устройство

Если на смартфон попала вода, или другая жидкость, это может вызвать нестабильную работу сенсора: смартфон устройство может не реагировать на прикосновения, или хаотично переключать приложения. В таком случае достаточно заблокировать экран смартфона и вытереть, или высушить его.

Включите безопасный режим

Если проблему вызывает недавно загруженное приложение, перезапуск устройства в безопасном режиме (когда сторонние приложения не загружаются) может помочь вам определить проблемное программное обеспечение. Если сенсорный экран работает в безопасном режиме, удалите приложения, начиная с последних.

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Только если после того, как вы испытали все варианты и ни один из них не решил вашу проблему, время отправлять смартфон на ремонт. Однако, часто проблемы с чувствительностью тачскрина временные, или обусловлены факторами, которые можно решить.