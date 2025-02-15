Если инопланетяне заметят нас первыми, какие признаки интеллекта они увидят?

Люди ищут инопланетную жизнь уже много лет, но пока безуспешно. Многие ученые говорят, что, учитывая возраст и размеры Вселенной, вероятность ее существования крайне велика, если не вообще 100-процентна. Они верят, что цивилизации зарождаются и умирают: какие-то жили миллиарды лет назад, какие-то будут жить позже, а некоторые существуют сейчас. Могли бы они найти нас первыми? И что бы они увидели?

В поисках Земли

До тех пор, пока мы не найдем доказательства внеземной жизни, трудно размышлять над тем, какой бы она могла быть. Каким законам будет подчиняться ее эволюция? На основе какого химического элемента она построена? Будет ли оно в виде микроскопических бактерий, или разовьется до сложных существ с большим мозгом, разумом и сознанием? Да и будут ли они вообще иметь мозг? Учитывая, что возле большинства звезд есть хотя бы одна планета, почти нет шансов, чтобы как минимум раз на одной из этих планет не повторились условия для жизни, совпадающие с нашими. Поэтому ученые решили провести мысленный эксперимент: если существует планета, похожая на Землю, представим, что там возникла жизнь и эволюционировала до развитых существ, которые создали технологии, сравнимые с нашими, или более совершенные. Что они увидят, глядя на Землю? 24 Канал ознакомился с исследованием, опубликованным в The Astronomical Journal.

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Статья рассматривает основной вопрос о том, на каком расстоянии сегодня можно обнаружить техносигнатуры Земли с помощью современных технологий. Проще говоря, как далеко мы "насигналили" в космос своими телескопами, радио, спутниками и другими технологиями? Группа исследователей во главе с Софией Шейх из Института поиска внеземного разума (SETI) взяла за основу наши собственные стандарты современных технологий, чтобы выяснить, как "Земля-близнец" могла бы обнаружить доказательства существования человечества на нашей планете.

Шейх и ее команда определили такие техносигнатуры, как радиосигналы, искусственный свет, выбросы двуокиси азота и прочее. Наши современные или будущие инструменты, включая Обсерваторию обитаемых миров (HWO), имеют потенциал для обнаружения выбросов двуокиси азота на расстоянии до 5,7 светового года, что дальше, чем ближайшая к Земле звезда после Солнца. Однако исследователи говорят, что мощные радиосигналы, такие как те, что ранее излучала ныне разрушенная обсерватория Аресибо, являются самым заметным признаком разума на Земле, который можно будет обнаружить на расстоянии нескольких десятков тысяч световых лет.

Но не сейчас. Дело в том, что радиосигналы – это электромагнитные волны, которые движутся в вакууме со скоростью света. Это означает, что за год они проходят такое же расстояние, как и фотон, то есть один световой год. Первые мощные радиопередачи, которые могли прорваться в космос, начались в начале XX века. Например, в 1920-х годах состоялись первые радиотрансляции. В 1936 году вышли телевизионные трансляции Олимпийских игр в Берлине – они считаются одними из первых телевизионных сигналов, которые распространились в космос.

С тех пор прошло почти 90 лет. Если радиосигналы движутся со скоростью света, то сейчас они находятся на расстоянии примерно 90 световых лет от Земли. Это означает, что они достигли около 10-15 тысяч звезд в пределах этого радиуса (точное количество звезд неизвестно из-за ограничений наших технологий).

К сожалению, радиосигналы, которые выдают наши технологии, в миллиарды раз слабее, чем сигналы пульсаров, квазаров, черных дыр и других космических объектов, сигналы от которых мы ловим через миллионы световых лет. Наши сигналы постепенно ослабевают, и на таком большом расстоянии в 90 световых лет они уже почти неслышны из-за космического шума. Мощные военные и научные радары могут достигать больших расстояний, чем обычные радио- или телесигналы. Телескоп Аресибо, который специально отправил сигнал в сторону шаровидного скопления M13, сделал его намеренно таким мощным, чтобы он достиг цели на расстоянии 25 000 лет. Но с тех пор прошло всего 50 лет (это произошло 16 ноября 1974 года).

Поэтому если говорить о радиосигналах, то нас уже можно увидеть в пределах до 90 световых лет, и в течение следующих 25 000 лет можно будет увидеть на расстоянии 25 000 световых лет. Если мы отправим в космос мощные радиосигналы, тогда нас увидят еще дальше, но нужно учитывать, что сигналы все равно будут лететь с постоянной скоростью в один световой год за один земной год.

Следует учитывать, что все эти размышления строятся на основе предположения, что жители других планет будут иметь технологии, сравнимые с нашими, чтобы поймать наш радиосигнал.

Но чем ближе инопланетная цивилизация к Земле, тем больше техносигнатур она обнаружит. Ближайшие смогут увидеть несколько сигналов одновременно. Кроме радиосигналов и выбросов двуокиси азота, они со временем заметили бы другие техносигнатуры, созданные человеком, такие как спутники, лазеры, тепловые острова и даже городские фонари, которые скапливаются большими световыми пятнами.

Мы имеем мультиволновое созвездие техносигнатур, причем большая часть созвездия становится видимой, чем ближе к нему приближается наблюдатель,

– заключают исследователи.

Стоит отметить, что найти нас смогут только ближайшие гипотетические жители нашей галактики. Жители других галактик будут видеть Млечный шлих только как точку на небе или по крайней мере в размере, который позволит различить ее форму (то есть в телескоп). Если они не будут обладать настолько продвинутыми технологиями, чтобы различить отдельные звезды и даже их планеты, шансов увидеть Землю у них нет, как и у нас. Все экзопланеты, которые мы открыли, за исключением одного уникального случая, были найдены в пределах нашей галактики благодаря ряду хитростей. Например, мы ищем временные затмения звезд, которые могут свидетельствовать, что перед звездой проходит планета, закрывая ее. Прохождение света через атмосферу этой планеты (если она там есть), позволяет нам потом проанализировать спектр этого света и выяснить состав атмосферы. Но это работает только в пределах относительно ближнего космоса.