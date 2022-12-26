Война и Дия: как изменилось главное приложение страны с начала полномасштабного вторжения

Руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник во время большого интервью рассказал об изменениях и вызовах, с которыми столкнулась команда разработки Дии после начала полномасштабной войны.

Изменения, накрывшие всю Украину после 24 февраля, затронули и процессы цифровизации, которые в последние годы набирали обороты. Вторжение изменило и Дию. Сначала отключили реестры, затем постепенно вернули. Некоторые запланированные услуги пришлось заморозить, возможно, что-то вообще отменить.

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Как изменилась Дия после начала полномасштабной войны

Мы спросили Мстислава Баника, каковы были наибольшие вызовы в работе Дии, самые тяжелые ситуации и чем пришлось пожертвовать разработчикам. Вот что он ответил:

У нас и до вторжения была активная жизнь и проекты, над которыми мы работали. Буквально за 2 недели до полномасштабного вторжения у нас состоялся Dia Summit, на котором мы представили новые сервисы и услуги. Там, в частности, был опрос и другие вещи, о которых мы еще успеем поговорить. Dia Summit – это всегда большая отправная точка, на которой мы представляем новые сервисы, над которыми работаем, которые меняют те или иные сферы.

Конечно, после вторжения мы начали работать над услугами, необходимыми в разрезе войны. Это был резкий разворот – не уменьшение скорости, а даже увеличение. Мы ведь не просто какое-то учреждение, мы – министерство, и наша задача – предоставлять сервисы людям и заботиться о них.

Когда мы 25 февраля сели работать, мы точно понимали, что у нас еще меньше времени, чем обычно, потому что людям нужны решения их проблем, нужна помощь прямо сейчас, не через неделю, месяц или полгода. Соответственно, пожалуй, этот период был самый сложный, потому что на счету был каждый день.

Первые новые услуги в Дии

Мы начали с базовых вещей и запустили єДокумент . В начале вторжения реестры были отключены из соображений дополнительной безопасности, и у людей, авторизованных в Дии, остались их документы. Все, кто устанавливал приложение впервые, или кто-то удалял его, уже не имели доступа к никаким документам. Тогда на основе авторизационных данных мы и создали документ. Информацию туда берем либо из BankID, когда человек авторизуется, либо через паспорт.

. В начале вторжения реестры были отключены из соображений дополнительной безопасности, и у людей, авторизованных в Дии, остались их документы. Все, кто устанавливал приложение впервые, или кто-то удалял его, уже не имели доступа к никаким документам. Тогда на основе авторизационных данных мы и создали документ. Информацию туда берем либо из BankID, когда человек авторизуется, либо через паспорт. Сразу начали собирать донаты через Дию и это вообще был первый подобный опыт, пожалуй, в современной истории. Сначала был доступен фонд "Повернись живим", затем "United24", а теперь и "Армия Дронов".

через Дию и это вообще был первый подобный опыт, пожалуй, в современной истории. Сначала был доступен фонд "Повернись живим", затем "United24", а теперь и "Армия Дронов". Позже, как вы помните, россияне пытались поразить украинские телевышки, радио, захватить телеканалы. Вспомните тот весь сюр, который происходил, типа "Зеленский сдался и погиб, погиб и сдался". Тогда все, что угодно. И поскольку оккупация, особенно южных регионов, была очень быстрой, было очень важно сохранить с людьми этот контакт. Тогда мы приняли решение запускать телевидение и радио через Дию. Да, телемарафон можно посмотреть где-то на ютубе, но когда на тот момент у нас было 16 миллионов пользователей – это возможность всем этим людям, которые находятся в оккупации, которые в метро, которые живут на паркинге – предоставлять актуальную информацию.

Сохранить контакт с людьми было очень важно. Поэтому такие сервисы были не столько сложными, как новыми для нас и требовавшими очень большой скорости.

3 года назад, когда мы запускались (старт работы Дии, – 24 канал), многие говорили, что мобильное приложение точно только для молодежи, для продвинутых людей. Говорили, что офлайн точно должен существовать, а диджитал может быть хорошей опцией.

Но что мы имеем сейчас: война показала, что офлайн физически не может существовать. ЦНАП может быть разрушен, территория может находиться в оккупации, а услуги могут быть вообще недоступными. И тогда мобильное приложение может быть единственным способом любой связи с человеком, доставкой ему документов и сервисов,

– говорит Мстислав Баник.

Это во многом изменило подходы и оценку этого направления, потому что из опции это стало обязательной составляющей.