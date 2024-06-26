Теперь в Дии можно изменить данные о задекларированном месте жительства: как это сделать
Источник:Дия
Если в вашем цифровом паспорте указан неактуальный адрес, неправильная дата регистрации или не формируется выписка о месте проживания, нужно обращаться в Реестр территориальной общины, чтобы внести изменения. Точнее нужно было до сегодняшнего дня, ведь Дия теперь позволяет делать это удаленно, без посещения госучреждений. Как это работает?
Подробнее о новых возможностях
Сервис Актуализации данных в Реестре территориальной общины оставляет в прошлом кипы документов, ведь теперь все можно сделать в несколько кликов. Корректная информация о месте жительства дает возможность пользоваться не только сервисами в самой Дии, но и понадобится при оформлении на работу, ребенка в садик, водительского удостоверения или поступления в университет.
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Сервис будет полезным, если:
- Ошибка при заказе выписки о месте жительства.
- Неактуальное место жительства, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о месте жительства.
- Изменили фамилию.
- Нет места жительства в паспорте в Дии, хотя вы зарегистрированы.
- Неправильная дата регистрации в паспорте в Дии.
Где услуга недоступна
К сожалению, новые возможности пока недоступны в Одессе, Николаеве и некоторых громадах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Вот полный перечень:
- Харьковская — Двуречанская, Волчанская громады.
- Запорожская — Водянская, Чкаловская, Степногорская громада.
- Херсонская — Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громада.
- Донецкая — Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.
Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.
Как получить услугу
- Нажмите "Подать заявление", зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Укажите, в отношении кого вы хотите актуализировать данные: себя или ребенка.
- Проверьте корректность данных из реестра и укажите, что именно надо обновить.
- Если данные о вас отсутствуют в реестре, укажите свое текущее или последнее задекларированное место жительства.
- Подпишите заявление электронной подписью и ожидайте результат его рассмотрения.
Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, вам должно быть не менее 14 лет.
Смотрите также Первая пара в Украине поженилась онлайн в Дии: кто стали историческими женихамиОбратите внимание! После успешной актуализации данных в реестрах необходимо выйти из приложения Дия, нажав Меню и Выйти, чтобы данные обновились в интерфейсе. Далее повторно авторизуйтесь и проверьте полную информацию в паспорте.