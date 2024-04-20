Комета Понс-Брукса уже завтра станет самой яркой: как ее увидеть

Зеленая комета 12P/ Понс-Брукса, также известная как "комета дьявола" и "Мать драконов", вот-вот достигнет ближайшей точки к Солнцу, становясь самой яркой на всем своем пути. Как увидеть редкого гостя в самом лучшем и ярком свете?

Как увидеть комету

21 апреля комета 12P/Понс-Брукса шириной 17 километров достигнет перигелия – ближайшей к Солнцу точки. В этот момент она будет находиться на расстоянии около 232 миллионов километров от нашего светила. И хотя это и может звучать как чрезвычайно большое расстояние, этого достаточно, чтобы солнечные ветры сдували с кометы ее верхнюю оболочку и разрушали космическое тело, заставляя его излучать яркий зеленый свет.

Смотрите также Во время солнечного затмения 8 апреля открыли и сфотографировали новую комету

Такое положение сделает комету значительно ярче и легче для наблюдения на ночном небе сразу после захода Солнца. Однако при звездной величине около 5,9 она может быть невидимой невооруженным глазом – чем меньше звездная величина, тем ярче объект.

Помочь здесь может хороший телескоп, фотоаппарат или приличный бинокль для наблюдения за звездами.

21 апреля, а также несколько ночей до и после, будут лучшим временем для наблюдения кометы в ее самом ярком виде. Наблюдателям в северных широтах, возможно, будет сложнее увидеть объект, поскольку он будет находиться в сиянии заката солнца.

Обычно кометы самые яркие и легкие для наблюдения, когда они достигают ближайшей точки к Земле. Но это произойдет только в июне. А в этот момент комета изменит свое положение относительно Земли и уже будет видна только из Южного полушария, ниже экватора. То есть в Украине ее уже нельзя будет наблюдать.

Чтобы выяснить точное положение кометы, воспользуйтесь сайтом TheSkyLive.com. Вы сможете увидеть конкретную точку неба, где следует искать "Мать драконов".

Ученые также надеются, что комета вспыхнет с новой силой, когда приблизится к Солнцу на наименьшее расстояние, и станет еще ярче. Однако это будет зависеть только от случая. Ранее она уже вспыхивала, из-за чего у нее появились два больших зеленых хвоста газа, которые сравнили с рогами, дав объекту название "комета дьявола".