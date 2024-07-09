Как настроить Find My на вашем Mac для поиска людей и устройств на вашем компьютере

Потеря вашего гаджета может вызвать значительную панику, но функция Find My от Apple предлагает надежный способ найти потерянные устройства Apple. Далее вы узнаете, как настроить Find My на компьютере Mac, чтобы легко отслеживать людей, устройства и ваши вещи.

Функция Find My работает на iPhone, iPad и компьютерах Mac. Она позволяет отслеживать устройства Apple и находить людей, которые поделились с вами своим местонахождением. В этой статье от Техно 24 вы узнаете, как все правильно настроить.

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Настройка Find My в macOS

На самом деле весь процесс настройки довольно простой и не требует сложных манипуляций. Выполните следующие шаги, чтобы настроить функцию Find My на своем компьютере Mac.

Включите Службы определения местоположения для Find My

Щелкните логотип Apple в строке меню macOS.

Перейдите в "Системные настройки" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Службы определения местоположения".

Включите переключатель рядом с пунктом "Службы определения местоположения".

Включите Find My, включив переключатель рядом с ним в списке приложений.

Добавьте компьютер Mac в сеть Find My

Щелкните логотип Apple в строке меню и перейдите в "Системные настройки" > [Ваше имя] > iCloud.

Нажмите кнопку "Показать другие приложения" под заголовком "Приложения,, использующие iCloud".

Щелкните стрелку рядом с пунктом "Найти мой компьютер Mac".

Нажмите кнопку "Включить", когда появится всплывающее окно.

Поздравляем! Вы успешно настроили Find My на своем компьютере Mac.

Как найти людей благодаря Find My на компьютере Mac

Когда вы откроете программу Find My, то увидите список людей, устройств и элементов в левой части окна, а справа – Карты Apple.

Определение местонахождения людей

Друзья и родные могут поделиться с вами своим местонахождением, отправив запрос.

Примите запрос, чтобы увидеть их имена на вкладке "Люди".

Нажмите на их имена, чтобы увидеть их точное местонахождение на Картах Apple.

Дополнительные функции

Нажмите иконку "Информация" рядом с именами людей, чтобы получить указания, настроить уведомления на основе их местонахождения, добавить их к избранному или прекратить обмен местонахождением.

Поделитесь своим местонахождением, нажав "Поделитесь моим местонахождением", введите идентификатор Apple ID человека и нажмите "Отправить".

Как найти устройство Apple с помощью Find My

Самой полезной функцией приложения Find My является поиск утерянных или похищенных устройств Apple.

Просмотр устройств

Перейдите на вкладку "Устройства", чтобы увидеть все ваши устройства Apple с включенными Службами определения местоположения.

Если какое-то устройство не отображается, немедленно настройте Find My на нем.

Отслеживать устройства

Нажмите на любое устройство в списке, чтобы увидеть его местонахождение на карте.

Нажмите пиктограмму "Информация" рядом с устройством, чтобы выполнить такие действия, как воспроизведение звука, получение маршрутов, включение уведомлений, сброс к заводским настройкам или обозначения его как потерянного.

Поиск вещей с помощью Find My

Вы также можете найти ваши вещи с помощью меток Apple AirTags или сторонних трекеров, совместимых с Find My.

Подключение трекеров

Сначала используйте iPhone или iPad, чтобы добавить AirTag или сторонний трекер к сети Find My.

После подключения элементы появятся в списке слева.

Отслеживание вещей

Нажмите на объект, чтобы увидеть его местонахождение на карте.

Нажмите пиктограмму Информация, чтобы выполнить такие действия, как воспроизведение звука, включение уведомлений, получение указаний или обозначения объекта как потерянного.

В зависимости от трекера, вы можете увидеть больше опций, а также сбросить AirTag с помощью Find My.

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Функция Find My – это важный инструмент для отслеживания всех ваших устройств Apple и даже личных вещей. Настроив ее на своем компьютере Mac, вы получите надежный способ найти утерянные или украденные устройства и отслеживать пребывание людей, которые доверили вам свое местоположение.