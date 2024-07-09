Функція Find My працює на iPhone, iPad і комп'ютерах Mac. Вона дає змогу відстежувати пристрої Apple і знаходити людей, які поділилися з вами своїм місцезнаходженням. У цій статті від Техно 24 ви дізнаєтеся, як все правильно налаштувати.

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Налаштування Find My в macOS

Насправді весь процес налаштування доволі простий та не потребує складних маніпуляцій. Виконайте наступні кроки, щоб налаштувати функцію Find My на своєму комп'ютері Mac.

Увімкніть Служби визначення місцезнаходження для Find My

Клацніть логотип Apple у рядку меню macOS.

Перейдіть до "Системні налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Служби визначення місцезнаходження".

Увімкніть перемикач поруч із пунктом "Служби розташування".

Увімкніть Find My, увімкнувши перемикач поруч із ним у списку програм.

Додайте комп'ютер Mac до мережі Find My

Клацніть логотип Apple у рядку меню та перейдіть до "Системні налаштування" > [Ваше ім'я] > iCloud.

Натисніть кнопку "Показати інші програми" під заголовком "Програми, що використовують iCloud".

Клацніть стрілку поруч із пунктом "Знайти мій комп'ютер Mac".

Натисніть кнопку "Увімкнути", коли з'явиться спливаюче вікно.

Вітаємо! Ви успішно налаштували Find My на своєму комп'ютері Mac.

Як знайти людей завдяки Find My на комп'ютері Mac

Коли ви відкриєте програму Find My, то побачите список людей, пристроїв і елементів у лівій частині вікна, а праворуч – Карти Apple.

Визначення місцезнаходження людей

Друзі та рідні можуть поділитися з вами своїм місцезнаходженням, надіславши запит.

Прийміть запит, щоб побачити їхні імена на вкладці "Люди".

Натисніть на їхні імена, щоб побачити їхнє точне місцезнаходження на Картах Apple.

Додаткові функції

Натисніть іконку "Інформація" поруч з іменами людей, щоб отримати вказівки, налаштувати сповіщення на основі їхнього місцезнаходження, додати їх до обраного або припинити обмін місцезнаходженням.

Поділіться своїм місцезнаходженням, натиснувши "Поділіться моїм місцезнаходженням", введіть ідентифікатор Apple ID людини та натисніть "Надіслати".

Як знайти пристрій Apple за допомогою Find My

Найкориснішою функцією програми Find My є пошук загублених або викрадених пристроїв Apple.

Перегляд пристроїв

Перейдіть на вкладку "Пристрої", щоб побачити всі ваші пристрої Apple з увімкненими Службами визначення місцезнаходження.

Якщо якийсь пристрій не відображається, негайно налаштуйте Find My на ньому.

Відстежувати пристрої

Натисніть на будь-який пристрій у списку, щоб побачити його місцезнаходження на карті.

Натисніть піктограму "Інформація" поруч із пристроєм, щоб виконати такі дії, як відтворення звуку, отримання маршрутів, увімкнення сповіщень, скидання до заводських налаштувань або позначення його як втраченого.

Пошук речей за допомогою Find My

Ви також можете знайти ваші речі за допомогою міток Apple AirTags або сторонніх трекерів, сумісних з Find My.

Підключення трекерів

Спершу використовуйте iPhone або iPad, щоб додати AirTag або сторонній трекер до мережі Find My.

Після підключення елементи з'являться у списку ліворуч.

Відстеження речей

Натисніть на об'єкт, щоб побачити його місцезнаходження на мапі.

Натисніть піктограму Інформація, щоб виконати такі дії, як відтворення звуку, увімкнення сповіщень, отримання вказівок або позначення об'єкта як втраченого.

Залежно від трекера, ви можете побачити більше опцій, а також скинути AirTag за допомогою Find My.

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Функція Find My – це важливий інструмент для відстеження всіх ваших пристроїв Apple та навіть особистих речей. Налаштувавши її на своєму комп'ютері Mac, ви отримаєте надійний спосіб знайти загублені або вкрадені пристрої та відстежувати перебування людей, які довірили вам своє місцерозташування.