Переход на летнее время: как вручную перевести часы на вашем смартфоне

Каждый год миллионы людей во всем мире дважды в год меняют свои часы, чтобы перейти на летнее или зимнее время. Эта практика, хотя и имеет свои преимущества, часто вызывает путаницу и неудобства, особенно когда речь идет о настройке электронных устройств. В этой статье мы рассмотрим, как вручную перевести часы на вашем смартфоне, чтобы вы могли легко адаптироваться к переходу на летнее время.

Переход на летнее время – это изменение стандартного времени на один час вперед в определенные месяцы года. Это делается для того, чтобы лучше использовать дневной свет и экономить энергию. Хотя большинство современных смартфонов автоматически обновляют время, некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами или предпочесть ручную настройку. Поэтому 24 Канал публикует легкую инструкцию о том, как это сделать.

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Переводим часы

В большинстве случаев современные смартфоны, планшеты и компьютеры выполняют смену времени автоматически. Их системы синхронизируются с сетью и учитывают переход на летнее или зимнее время даже без подключения к интернету. Однако стоит проверить, активированы ли нужные настройки для автоматического перевода.

Android:

Откройте настройки вашего смартфона.

Перейдите в раздел даты и времени. Он может быть в главном меню или в разделе "Дополнительные настройки". Можно воспользоваться поиском, введя слово "Время" или "Дата".

Включите опции "Использовать время сети" и "Автоматический часовой пояс" (они могут называться иначе в оболочках разных производителей).

Если интернет недоступен, можно определить часовой пояс по GPS или выбрать его вручную.

Если же вы хотите указать время самостоятельно, тогда наоборот снимите переключатель автоматической установки времени, и поле для ручного управления часами станет активным. Нажмите на него и задайте нужные параметры.

iOS:

Перейдите в Параметры – Общие – Дата и время.

Активируйте опцию "Задавать автоматически".

Обратите внимание, что iPhone получает правильное время через сотовую сеть и обновляет время для часового пояса, в котором вы находитесь. Некоторые сети не поддерживают сетевое время, поэтому в определенных странах или регионах iPhone не может автоматически определить местное время.

Если вы хотите установить время самостоятельно, уберите опцию "Задавать автоматически" и выберите то время, которое вам нужно.

Когда требуется ручное вмешательство

Старые кнопочные телефоны часто не поддерживают автоматический перевод времени, поэтому в таких случаях его нужно менять самостоятельно. Для этого:

Зайдите в настройки телефона.

Откройте меню даты и времени.

Установите новое время и сохраните изменения.

К сожалению, в этом случае какой-то унификации нет, поскольку каждый производитель таких телефонов имеет для них собственную операционную систему. Но логика настроек у них примерно одинаковая, а нужные вам параметры всегда на поверхности.

Когда Украина перешла на летнее время

Перевод часов на летнее время в 2025 году прошел этой ночью, с 29 на 30 марта. В 3:00 утра часы необходимо было перевести на один час вперед – до 4:00.