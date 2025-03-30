Перехід на літній час – це зміна стандартного часу на одну годину вперед у певні місяці року. Це робиться для того, щоб краще використовувати денне світло та економити енергію. Хоча більшість сучасних смартфонів автоматично оновлюють час, деякі користувачі можуть зіткнутися з проблемами або віддати перевагу ручному налаштуванню. Тому 24 Канал публікує легку інструкцію про те, як це зробити.

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Переводимо годинник

У більшості випадків сучасні смартфони, планшети та комп'ютери виконують зміну часу автоматично. Їхні системи синхронізуються з мережею та враховують перехід на літній чи зимовий час навіть без підключення до інтернету. Однак варто перевірити, чи активовані потрібні налаштування для автоматичного переведення.

Android:

Відкрийте налаштування вашого смартфона.

Перейдіть до розділу дати та часу. Він може бути у головному меню або в розділі "Додаткові налаштування". Можна скористатися пошуком, ввівши слово "Час" або "Дата".

Увімкніть опції "Використовувати час мережі" та "Автоматичний часовий пояс" (вони можуть називатися інакше в оболонках різних виробників).

Якщо інтернет недоступний, можна визначити часовий пояс за GPS або обрати його вручну.

Якщо ж ви бажаєте вказати час самостійно, тоді навпаки зніміть перемикач автоматичного встановлення часу, і поле для ручного керування годинником стане активним. Натисніть на нього і задайте потрібні параметри.

iOS:

Перейдіть до Параметрів – Загальні – Дата і час.

Активуйте опцію "Задавати автоматично".

Зверніть увагу, що iPhone отримує правильний час через стільникову мережу й оновлює час для часового поясу, у якому ви перебуваєте. Деякі мережі не підтримують мережевий час, тому в певних країнах або регіонах iPhone не може автоматично визначити місцевий час.

Якщо ви бажаєте встановити час самостійно, приберіть опцію "Задавати автоматично" і виберіть той час, який вам потрібен.

Коли потрібне ручне втручання

Старі кнопкові телефони часто не підтримують автоматичне переведення часу, тож у таких випадках його потрібно змінювати самостійно. Для цього:

Зайдіть у налаштування телефону.

Відкрийте меню дати та часу.

Встановіть новий час і збережіть зміни.

На жаль, у цьому випадку якоїсь уніфікації немає, оскільки кожен виробник таких телефонів має для них власну операційну систему. Але логіка налаштувань у них приблизно однакова, а потрібні вам параметри завжди на поверхні.

Коли Україна перейшла на літній час

Переведення годинників на літній час у 2025 році пройшло цієї ночі, з 29 на 30 березня. О 3:00 ранку годинники необхідно було перевести на одну годину вперед – до 4:00.