Переход на летнее время – это изменение стандартного времени на один час вперед в определенные месяцы года. Это делается для того, чтобы лучше использовать дневной свет и экономить энергию. Хотя большинство современных смартфонов автоматически обновляют время, некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами или предпочесть ручную настройку. Поэтому 24 Канал публикует легкую инструкцию о том, как это сделать.
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Переводим часы
В большинстве случаев современные смартфоны, планшеты и компьютеры выполняют смену времени автоматически. Их системы синхронизируются с сетью и учитывают переход на летнее или зимнее время даже без подключения к интернету. Однако стоит проверить, активированы ли нужные настройки для автоматического перевода.
Android:
- Откройте настройки вашего смартфона.
- Перейдите в раздел даты и времени. Он может быть в главном меню или в разделе "Дополнительные настройки". Можно воспользоваться поиском, введя слово "Время" или "Дата".
- Включите опции "Использовать время сети" и "Автоматический часовой пояс" (они могут называться иначе в оболочках разных производителей).
- Если интернет недоступен, можно определить часовой пояс по GPS или выбрать его вручную.
Если же вы хотите указать время самостоятельно, тогда наоборот снимите переключатель автоматической установки времени, и поле для ручного управления часами станет активным. Нажмите на него и задайте нужные параметры.
iOS:
- Перейдите в Параметры – Общие – Дата и время.
- Активируйте опцию "Задавать автоматически".
- Обратите внимание, что iPhone получает правильное время через сотовую сеть и обновляет время для часового пояса, в котором вы находитесь. Некоторые сети не поддерживают сетевое время, поэтому в определенных странах или регионах iPhone не может автоматически определить местное время.
Если вы хотите установить время самостоятельно, уберите опцию "Задавать автоматически" и выберите то время, которое вам нужно.
Когда требуется ручное вмешательство
Старые кнопочные телефоны часто не поддерживают автоматический перевод времени, поэтому в таких случаях его нужно менять самостоятельно. Для этого:
- Зайдите в настройки телефона.
- Откройте меню даты и времени.
- Установите новое время и сохраните изменения.
К сожалению, в этом случае какой-то унификации нет, поскольку каждый производитель таких телефонов имеет для них собственную операционную систему. Но логика настроек у них примерно одинаковая, а нужные вам параметры всегда на поверхности.
Когда Украина перешла на летнее время
Перевод часов на летнее время в 2025 году прошел этой ночью, с 29 на 30 марта. В 3:00 утра часы необходимо было перевести на один час вперед – до 4:00.